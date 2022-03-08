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الخلاف حول “الميغاسنتر” يتفاعل.. ودراسة أولية تكشف للمرة الأولى (صورة)

منذ 53 دقيقة
آخر تحديث: 8 - مارس - 2022 8:53 مساءً
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كلّف وزير الداخلية رفع تقرير الى مجلس الوزراء بما خص الميغاسنترز، ونقل المشكل الى مجلس الوزراء لأن الخلاف مستمر حول التفسير للمواد القانونية وما اذا كان انشاء الميغاسنترز يحتاج الى تعديل قانوني ام لا بين وزيري العدل والسياحة ووزراء الثقافة والداخلية والتربية.

فيما اتفق على التعديلات المتعلقة بالإجراءات اللوجستية والتي كانت أعدت في الاجتماع الذي ترأسه وزير السياحة عند الثانية ظهرا وضم العميد الياس خوري وفاتن يونس وباسكال دحروج من الخارجية.

وفي السياق، حصلت الـLBCI على الدراسة الاولية لمراكز الاقتراع والاجراءات اللوجستية والكلفة المخفضة التي اعدها نصار مع العميد خوري وفاتن يونس وباسكال دحروج.

    المصدر :
  • الإمارت 24

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