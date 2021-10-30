الخلية الوزارية للبحث في الازمة مع الخليح.. لهذا تم التواصل مع الاميركيين والعمل الحكومي مستمر

أشار وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بعد اجتماع الخلية الوزارية الى انّه تم “التواصل مع الأميركيين لحضور الاجتماع لأنهم قادرون على معالجة الأزمة الراهنة”. وأكد: “حريصون على بقاء لبنان في الصف العربي”.

وأضاف: “الجهات الدولية التي تواصل معها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي طلبت منه عدم التفكير بالاستقالة”.

الى ذلك أكد بو حبيب أنّ “خلية رأب الصدع لحل الأزمة مع السعودية ودول الخليج ستظل في انعقاد دائم”.

من جهته قال وزير التربية عباس الحلبي بعد الاجتماع: “العمل الحكومي مستمرّ ولا يمكن ترك البلد من دون حكومة بالنظر إلى الأزمات التي نعيشها. وأملنا كبير أننا قادرون على التوصل لحل هذه الأزمة قريبًا”

وبدأت خلية الأزمة الوزارية المخصصة لمتابعة الأزمة المستجدة مع السعودية ودول الخليج، اجتماعاتها، صباح اليوم، في وزارة الخارجية.

وضمّت هذه اللجنة التي يرأسها وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، كلاً من وزير التربية عباس الحلبي، وزير الداخلية بسام المولوي، وزير الاقتصاد أمين سلام، وزير المالية يوسف الخليل، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير. كذلك انضم القائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان ريتشارد مايكلز انضم إلى اجتماع خلية الازمة لمدة نصف ساعة، ثم غادر مقرّ وزارة الخارجية