الخليل بعد لقائه بعثة صندوق النقد: موازنة 2022 هي فقط لتلبية حاجات الناس الأساسية

أكّد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال “يوسف الخليل” أنّ “البلاد في مرحلة صعبة جداً” قائلًا: “لقد سبق ان تخلفنا عن سداد ديون مهمة، وباتت امامنا مشكلة وهي عدم قدرتنا على الحصول على دعم من الخارج خصوصاً بعد الازمة الأوكرانية، حيث أصبح الاهتمام الدولي يتركز عندها وبتنا أمام واقع الاعتماد على أنفسنا أكثر من أي وقت مضى”.

كلام الخليل جاء خلال استقباله بعثة صندوق النقد الدولي المفاوض، حيث قال: “لقاؤنا اليوم مع وفد صندوق النقد الدولي تركز حول موازنة العام 2023 كأساس وعلى الفارق بينها وبين موازنة العام 2022، وهم شددوا على مقاربة الأمور بجدية كبيرة خصوصاً وأن دعم الصندوق لدول العالم الثالث أو البلدان المهددة بالفقر قد انخفض نظراً لانخفاض إمكانياته لدعمه”.

وشدد على أن “موازنة 2022 هي فقط لتلبية حاجات الناس الأساسية من الغذاء والصحة والتعليم، أمّا الخطوات الاستراتيجية فستكون نقطة الارتكاز في موازنة 2023، هكذا فعلت الدول الصناعية وهكذا غيّرنا من الدول التي مرت بنفس الظروف واعادت تصحيح الأوضاع الاقتصادية والمالية والقدرات الاستثمارية”.

وعن موضوع الدولار الجمركي، لفت الوزير الى أنّ “دوره الأساسي حماية الصناعة المحلية والانتاج الزراعي” مشيراً إلى” أن الدولة تجبي على سعر صرف 1500 ليرة بينما تنفق على أساس سعر السوق ما يولد عجزاً هائلا . وهناك مستفيدون من ذلك هم من يجب ان تطالهم الرسوم الجمركية وفق السعر الذي سيحدّد، خصوصاً أننا بلد مستورد من الخارج”.