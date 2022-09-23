الجمعة 27 صفر 1444 ﻫ - 23 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخليل: حريصون على مراعاة أيّ توجه لنظام ضريبي للعدالة في التطبيق

منذ 32 دقيقة
وزير المالية يوسف الخليل

وزير المالية يوسف الخليل

A A A
طباعة المقال

أكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل “حرص وزارة المالية على ضرورة أن يراعي أي توجه لنظام ضريبي ‏في الدرجة الأولى، العدالة في التطبيق”، وشدد على “أهمية تقييم أثر أي تدبير بهذا الشأن على الفئات الأكثر ضعفا، وعلى اعتماد ‏شبكة أمان موسعة وشاملة‎”.‎
‎ ‎
تحدث الخليل في خلال الاجتماع الختامي للجولة التي قام بها وفد من فريق خبراء الـ‎ IMF Tax Policy Mission ‎وشملت عددا من ‏الوزارات والمؤسسات العامة وجهات ومهتمين من القطاعين الخاص والأهلي واستمرت لأسبوعين‎.‎

حضر الاجتماع إلى الوزير الخليل: نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي‎. ‎
‎ ‎
وجدد الخليل “أهمية ملاءمة السياسات الضريبية مع الأوضاع القائمة من منطلق تمكين الدولة من القيام بدورها في تقديم الخدمات ‏الأساسية لا سيما الاجتماعية والصحية، ومن خلال تعزيز واردات الخزينة مع الأخذ في الاعتبار تكيفها مع تبدلات سعر الصرف‎”.‎
‎ ‎
من جهته، عرض الوفد لخلاصة جولته حيث توصل إلى توصيات جاءت متوافقة بشكل أساسي مع معظم ما قدمته وزارة المالية في ‏تصورها لمجموع الإجراءات الفورية ولخيارات إصلاح السياسة الضريبية بغية وقف استنزاف العائدات الضريبية على المديين ‏القريب والمتوسط من خلال نظام أكثر كفاءة وعدالة وشمولية وفعالية‎”.‎

    المزيد من أخبار لبنان

    الهجرة غير شرعية - تعبيرية
    طيف الموت يلاحقنا...‏ غرق قارب ثانٍ قبالة شواطئ اليونان
    عملية إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لبنان - أرشيفية
    وضع مأساوي... أعداد ضحايا قارب الموت إلى ارتفاع
    رئيس الجمهورية ميشال عون
    عون تابع تفاصيل غرق الزورق: لتوفير كافة التسهيلات أمام عائلات الضحايا والناجين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    غرق عشرات المهاجرين على متن مركب لبناني قبالة سواحل طرطوس
    صور مأساوية.. كارثة تحل بمركب لبناني قبالة شاطئ طرطوس في سوريا
    هشام سليم
    وفاة الفنان هشام سليم عن عمر 62 عاما
    الرجل المتهم بمحاولة الخطف
    فيديو.. محاولة خطف فاشلة لطفل في منطقة الجناح