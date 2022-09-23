الخليل: حريصون على مراعاة أيّ توجه لنظام ضريبي للعدالة في التطبيق

أكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل “حرص وزارة المالية على ضرورة أن يراعي أي توجه لنظام ضريبي ‏في الدرجة الأولى، العدالة في التطبيق”، وشدد على “أهمية تقييم أثر أي تدبير بهذا الشأن على الفئات الأكثر ضعفا، وعلى اعتماد ‏شبكة أمان موسعة وشاملة‎”.‎

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تحدث الخليل في خلال الاجتماع الختامي للجولة التي قام بها وفد من فريق خبراء الـ‎ IMF Tax Policy Mission ‎وشملت عددا من ‏الوزارات والمؤسسات العامة وجهات ومهتمين من القطاعين الخاص والأهلي واستمرت لأسبوعين‎.‎

حضر الاجتماع إلى الوزير الخليل: نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي‎. ‎

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وجدد الخليل “أهمية ملاءمة السياسات الضريبية مع الأوضاع القائمة من منطلق تمكين الدولة من القيام بدورها في تقديم الخدمات ‏الأساسية لا سيما الاجتماعية والصحية، ومن خلال تعزيز واردات الخزينة مع الأخذ في الاعتبار تكيفها مع تبدلات سعر الصرف‎”.‎

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من جهته، عرض الوفد لخلاصة جولته حيث توصل إلى توصيات جاءت متوافقة بشكل أساسي مع معظم ما قدمته وزارة المالية في ‏تصورها لمجموع الإجراءات الفورية ولخيارات إصلاح السياسة الضريبية بغية وقف استنزاف العائدات الضريبية على المديين ‏القريب والمتوسط من خلال نظام أكثر كفاءة وعدالة وشمولية وفعالية‎”.‎