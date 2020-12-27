الخليل: لا حكومة مع التعنت والثلث المعطل

اعتبر النائب أنور الخليل، أن “لا حكومة إذا بقي التعنت وطلب الثلث المعطل سيدي الموقف، فالدولة بوضعها الحالي عاجزة عن اتخاذ الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي المالي المعيشي المتفاقم، ولا سيما أن كل المؤشرات الاقتصادية المسجلة هي في أدنى المستويات التي سجلت عالميا لهذا العام”.

وقال: “من هذا المنطلق، لا بديل من تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين، تتولى المهمة وفق المبادرة الفرنسية وتبدأ بالإصلاحات المطلوبة لمواجهة التحديات والحصول على الدعم المالي المطلوب واستعادة الثقتين المحلية والدولية بالدولة”.

وفي الموضوع الصحي أضاف: “كورونا فيروس صغير جاء ليعلمنا درسا كبيرا في التواضع، ومواجهته تحتاج إلى تعقل لا إلى مكابرة، ولا سيما عند مشايخنا الأفاضل الذين يجب أن يكونوا قدوة في التزام الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس”.

ودعا المنسقين إلى أن “يكونوا في المقدمة لتحمل مسؤولياتهم والقيام بواجبهم إزاء إخوتهم وأهلهم في المنطقة التي تمثل الصورة الأحلى للعيش الواحد في لبنان”، مشددا على أن “التنظيم وجد لخدمة الناس، ولقمتنا للجميع لأن الخير العام لا تحده الأنانيات الفردية”.