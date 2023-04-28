الخليل: لا علاقة لوزارة المال بإبداء الرأي في اتّخاذ صفة الادّعاء في ملف سلامة

تسلّمت وزارة العدل كتابًا من وزير المال يوسف الخليل ذكر فيه أنّ “لا علاقة لوزارة المالية بإبداء الرأي في شأن اتّخاذ الدولة اللبنانية صفة الادّعاء الشخصي في التحقيقات التي تجريها القاضية الفرنسي Aude Buresi مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة وماريان الحويك، ويتوجّب على الهيئة القيام بما تراه مناسبًا في هذا الخصوص”.

الكتاب الذي تسلّمته رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، ذكر أنّ العقد المبرم مع المحاميين المعنيين من الهيئة لمتابعة الملف في فرنسا لم يكن مرفقًا بالمعاملة. وحمل الكتاب تاريخ صدوره في 18 نيسان الجاري.

كما تسلّمت هيئة القضايا عبر وزارة العدل كتابًا ثانيًا من الوزير الخليل على صعيد دعوى الهيئة في ملف سلامة اللبناني الذي كرّر المضمون نفسه.