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الخليل: نسعى لضبط الوضع المالي في مواجهة الأزمة

منذ ساعة واحدة
وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل

وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل

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أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، حرص “وزارة المالية، السير في كل إجراء يخدم الإنتاج الوطني ويطوره سواء على مستوى السوق اللبنانية أو على مستوى دعم تصديره، بما يتعين من إجراءات جمركية وسواها”.

وأشار في اجتماع عقد في مكتبه ضم إليه مدير عام المالية جورج المعراوي، الوزير السابق نقولا نحاس ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني على رأس وفد الجمعية، إلى أن وزارة المالية تسعى جاهدة لضبط الوضع المالي بشتى الطرق المتاحة في مواجهة الأزمة الصعبة والتدهور الكبير الذي تشهده البلاد”.

وشدد الخليل على “أهمية تشجيع الصناعة، على الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص لقادرة على المساهمة في تعزيز سبل النمو”.

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