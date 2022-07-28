الخميس 29 ذو الحجة 1443 ﻫ - 28 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخليل ينوّه بقرار رؤساء الوحدات والموظفين في وزارة المالية

منذ ساعة واحدة
وزير المالية يوسف الخليل

وزير المالية يوسف الخليل

A A A
طباعة المقال

نوّه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في بيان “بقرار رؤساء الوحدات والموظفين في مديرية المالية العامة في وزارة المال، حضورهم الى مكاتبهم في مديريتي الصرفيات والخزينة لتحضير وانجاز وتحويل المساعدة الاجتماعية للجيش والقوى الأمنية والمتقاعدين”، شاكراً جهودهم وتقديره لحسّ المسؤولية لديهم، مجدداً التأكيد على متابعة جهوده لتحسين اوضاع جميع العاملين في القطاع العام.

وكانت أعلنت الوحدات المالية في ​بيروت​ والمحافظات انه “بعد المداولات التي حصلت بين رؤساء الوحدات في ​وزارة المالية​ حول التطورات ​الجديدة​ الحاصلة والتي تمثلت بتأمين جزء من مطالب موظفي الادارة العامة، وذلك لمدة شهرين فقط على ان يصدر المرسوم الخاص بتلك التعويضات قريباً.

ولمقابلة هذا التطور الايجابي بايجابية، تم الاتفاق أن تعمد مديريتا الصرفيات والخزينة غدا الى دفع المساعدة الاجتماعية للعسكريين والمتقاعدين على ان يتم متابعة مسار المرسوم المتعلق بتعويضات موظفي الادارة العامة وبالتالي يبقى ​اضراب​ موظفي وزارة المالية قائما في الوقت الراهن”.

    المزيد من أخبار لبنان

    نجيب ميقاتي
    ميقاتي: لبنان يتطلع إلى أشقائه وأصدقائه كي يقفوا إلى جانبه في محنته
    وليد جنبلاط
    جنبلاط: النافذون في السلطة باعوا المرفأ بالتراضي لهؤلاء!
    ناصر ياسين
    ياسين: الخبراء لم ينصحوا بإخماد النيران في الإهراءات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    السويداء تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين محليين وتجار مخدرات
    السويداء تشتعل.. اشتباكات رجال الكرامة و "الفلحوط" توقع 17 قتيلاً
    خفافيش- تعبيرية
    شاهد.. كهف الخفافيش المرعب في سلطنة عُمان
    الدولار و الليرة اللبنانية
    ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟