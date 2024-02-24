السبت 14 شعبان 1445 ﻫ - 24 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"الخماسية" تتمهل.. واسم جديد في السباق الرئاسي!

منذ 41 دقيقة
قصر بعبدا

قصر بعبدا

الأنباء الكويتية
A A A
طباعة المقال

تستمر المساعي مع الأمل بتحقيق المرجو منها على نقيض تهديدات قادة إسرائيل التي زرعت القلق في النفوس، وعطلت على اللبنانيين إمكان إجراء الاستحقاقات الدستورية وربطها بمنتهى الحرب، وبالتالي أحدثت إرباكا لدى الموفدين الدوليين والمسؤولين الساعين لاقتناص فرصة التوافق حول اسم من يكون «الرئيس اللبناني» وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية التي دخلت دائرة التمني بحصولها في موعدها مايو المقبل.

وحتى الآن لم تحسم «المجموعة الخماسية» تسمية أي مرشح كحل وسط لتسلم سدة الرئاسة في لبنان كخيار ثالث تفضله، على الرغم من وجود وفرة أسماء، ومن هؤلاء من برز اسمه، مقابل اسم المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، هو السفير السابق لدى الفاتيكان، والذي شغل منصب المدير السابق لمخابرات الجيش، العميد جورج خوري، وقد طرح اسمه لدى مرجعية سياسية كبيرة، ولما تم استمزاج أهل الرأي به قوبل بالصمت.

وعلى هذا الأساس تتمهل «الخماسية» في خطواتها محاذرة التسرع، لأسباب مختلفة منها التعاكس في وجهات النظر الأميركية – الفرنسية حول مجمل الأمور أهمها شخصية الرئيس، تبعا لمصالح الطرفين، تاركة للبنانيين التوافق أولا، ومن هنا ينطلق سفراؤها باتجاه نقل الصورة إلى وزرائهم.

    المزيد من أخبار لبنان

    فوج حرس بيروت
    بعد الحادث أمام "التربية".. فوج حرس بيروت يكشف التفاصيل
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    العدو يتمادى.. ومشهديّة حدوديّة مُقلقة
    الرئيس نجيب ميقاتي
    هل يتوصّل ميقاتي إلى حلّ يرضي المتقاعدين؟

    الأكثر قراءة

    حادث سير (تعبيرية)
    موكب رئيس عربي يتعرض لحادث سير مروع.. ووفاة أحد المرافقين
    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
    غزة تحت النار
    نتنياهو يتفقد مقر القيادة العسكرية قرب لبنان.. ورد صادم من جنود الاحتياط!
    السراي الحكومي
    السّبب الأساس لتطيير جلسة مجلس الوزراء