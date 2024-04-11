الخميس 2 شوال 1445 ﻫ - 11 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"الخماسيّة" تعود بزخم.. وهل يُسهّل "الحزب" الاستحقاق الرئاسيّ؟

منذ ساعة واحدة
لقاء سفراء دول اللجنة الخماسية بشأن لبنان

لقاء سفراء دول اللجنة الخماسية بشأن لبنان

جريدة الانباء الالكترونية
A A A
طباعة المقال

أعلن مصدر أن “جهات إقليمية ودولية عدة أبلغت من حزب الله سواء مباشرة أو بطريق غير مباشر انه يفصل بين الحرب على الحدود والانتخابات الرئاسية، وانه مستعد لتسهيل الاستحقاق الرئاسي متى توافرت الشروط من خلال الحوار الذي يوصل شخصية تكون موضع قبول من غالبية الأطراف اللبنانية”، وفق “الأنباء” الكويتية.

وفي هذا المجال، تعود “اللجنة الخماسية” بزخم قوي هذا الاسبوع بعد عطلة عيد الفطر، مع إصرار على محاولة إحداث الخرق المطلوب لتأمين انعقاد جلسة منتجة للمجلس النيابي. وستحرص في مساعيها، على تجنب الدخول في الأسماء التي قد تشكل تباينا بين أعضاء اللجنة، وستحصر البحث والنقاش في المواصفات المطلوبة لتأمين نجاح المهمة.

وفي سياق متصل، وضمن “كسر الحدة” في المواقف بين الأفرقاء، خصوصًا على خط بكركي وعين التينة (مقر الرئاسة الثانية)، نشط سعاة الخير للتخفيف من الاحتقان بعد سلسلة انتقادات وجهها البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري حمله فيها المسؤولية عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية. ويتوقع أن تتوج المساعي بالإعلان عن اتصال بين الراعي وبري تحت عنوان تبادل التهاني بالأعياد.

    المزيد من أخبار لبنان

    تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي - أرشيفية
    طيران استطلاعي معادي فوق حاصبيا وصولاً حتى جبل الشيخ
    الجيش الإسرائيلي يستهدف مبنى لحزب الله في عيتا الشعب
    فيديو.. الجيش الإسرائيلي يستهدف مبنى لحزب الله في عيتا الشعب
    فيديو.. مسيرة في بلدة لبنانية تطالب السوريين بالإخلاء قبل يوم الجمعة!

    الأكثر قراءة

    باسكال سليمان
    تفاصيل جديدة حول مقتل منسق القوات "باسكال سليمان"
    عائلة محمد سرور
    قناة إسرائيلية تكشف معلومات خطيرة تتعلق بمقتل "محمد سرور".. ما علاقة الموساد!؟
    خامنئي يستعرض قوات الحرس الثوري الإيراني
    إيران تتخذ قراراً مفاجئاً اعتباراً من منتصف الليل.. وإسرائيل تترقب وتتوعد!