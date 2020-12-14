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الخولي: سلسلة تحركات فورية إذا تم رفع الدعم

منذ 44 دقيقة
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي

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رأى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أن حكومة تصريف الاعمال وحاكم مصرف لبنان لن يتجرآ على رفع الدعم في هذه الفترة، خوفا من انفجار شعبي قد يطيح بكل المنظومة الحاكمة دون استثناء وهذا الامر تدركه احزاب السلطة، وهو ما تم ترجمته عبر ممثليهم في البرلمان من اعادة تحويل قضية رفع الدعم الى حكومة تصريف الاعمال للهروب من هذه المسؤولية ومن اتخاذ قرارات غير شعبية، ستنعكس عليها في الشارع وفي الانتخابات المقبلة.

وأشار في بيان، إلى أن “الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، سبق أن حذر من رفع الدعم وهو بالتالي لن يسعى الى اعادة التحذير من الاقدام على هذه الخطوة، بل سينفذ فورا سلسلة تحركات موجعة للسلطة بكل الوانها وهيئاتها الدستورية، بالاشتراك مع المجموعات الثورية في كل المناطق دفاعا عن حق اللبنانيين في العيش بكرامة”.

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