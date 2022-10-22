السبت 26 ربيع الأول 1444 ﻫ - 22 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخير: تشكيل الحكومة مرهون بتعاون فريق العهد مع ميقاتي

منذ 56 دقيقة
النائب أحمد الخير

النائب أحمد الخير

A A A
طباعة المقال

اعتبر عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب “أحمد الخير” أن “تشكيل الحكومة مرهون بتعاون فريق العهد مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وأشار إلى أنّ ثمّة “مساعي تتمحور حول تبديل ثلاثة وزراء مسلمين مقابل ثلاثة وزراء مسيحيين انطلاقاً من مبدأ الـ6 و6 مكرّر، وميقاتي بدوره يشدّد على ضرورة اطلاعه على أسماء الوزراء الذين يريد ميشال عون تعيينهم، عكس ما كان يحصل في السابق، حينما يقترحهم عون في اللحظة الأخيرة قبل إصدار مراسيم التشكيل”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، كشف الخير أن “البحث جارٍ أيضاً في منح التيار الوطني الحر الثقة للحكومة من عدمه، إذ لا يُمكن لهذا الفريق أن يكون شريكاً في التأليف وفي الحكومة، ولا يكون شريكاً في تحمّل المسؤوليات ومنح الثقة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ​هكتور حجار
    حجّار: نتابع مسارات عودة النازحين السوريين مع عواصم القرار
    وزير التربية عباس الحلبي
    الحلبي يلتقي وفداً من نقابة المعلمين: لإعداد مشاريع قوانين بالمطالب
    النائب جبران باسيل
    باسيل يحضّر "خطة طوارئ" لملء الشغور الرئاسي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الفنان فارس كرم
    بعد إساءة فارس كرم لمريام فارس.. القضاء يقول كلمته
    رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب
    وهاب يكشف عن مرشح باسيل لرئاسة الجمهورية!
    شيرين عبد الوهاب
    مي كساب تدعم شقيق شيرين: "إحنا في ضهرك!"‏