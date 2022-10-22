الخير: تشكيل الحكومة مرهون بتعاون فريق العهد مع ميقاتي

اعتبر عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب “أحمد الخير” أن “تشكيل الحكومة مرهون بتعاون فريق العهد مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وأشار إلى أنّ ثمّة “مساعي تتمحور حول تبديل ثلاثة وزراء مسلمين مقابل ثلاثة وزراء مسيحيين انطلاقاً من مبدأ الـ6 و6 مكرّر، وميقاتي بدوره يشدّد على ضرورة اطلاعه على أسماء الوزراء الذين يريد ميشال عون تعيينهم، عكس ما كان يحصل في السابق، حينما يقترحهم عون في اللحظة الأخيرة قبل إصدار مراسيم التشكيل”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، كشف الخير أن “البحث جارٍ أيضاً في منح التيار الوطني الحر الثقة للحكومة من عدمه، إذ لا يُمكن لهذا الفريق أن يكون شريكاً في التأليف وفي الحكومة، ولا يكون شريكاً في تحمّل المسؤوليات ومنح الثقة”.