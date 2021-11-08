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"الخير لقدام".. رفع الدعم عن الأدوية المزمنة قريباً؟

8 - نوفمبر - 2021
النقيب سليمان هارون

النقيب سليمان هارون

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أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون أن المواطن يعاني فهو لا يستطيع الدخول الى المستشفيات لأنه يتم الطلب منه مبالغ كبيرة لا يمكن تأمينها وقد وصلنا الى سيناريو أصعب من الذي كنا قد حذرنا منه و”الخير لقدام”.

وقال هارون في حديث إذاعي إن رفع الدعم عن أدوية الامراض المزمنة سيكون له تداعيات كبيرة.

وكانت أفادت مصادر صحفية بأنه يجري التداول اليوم بسيناريوهات تتحدث عن مرحلة ما بعد رفع الدعم عن بعض الأدوية المزمنة.

وفي هذا السياق، يمكن الاستناد إلى دردشة حصلت أخيراً بين نقيب الصيادلة غسان الأمين وبعض الصيادلة، أشار فيها إلى أنه خلال الشهر الجاري ستبدأ مرحلة رفع دعمٍ جزئي عن أدوية الأمراض المزمنة، وإن كانت نسب الرفع لم يؤخذ قرار بها بعد.

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