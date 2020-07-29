الدائرة الإعلامية في “القوات”: لا علاقة نهائياً بيننا و”الحزب” خارج إطار المؤسسات

أكدت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية ان “كلاً من التيار الوطني الحر وحزب الله يقود حملة مبرمجة ومنسقة قوامها التسويق لفكرة أنّ هنالك علاقة ما بين القوات اللبنانية وحزب الله خارج إطار المؤسسات الدستورية، الأمر الذي يجافي الحقيقة بشكل كامل”.

وشددت الدائرة مجددًا على “ألا علاقة نهائيًّا بين القوات والحزب خارج إطار المؤسسات التي يتم التقاطع تحت سقفها حصرًا وعلى القطعة، فيما العلاقة خارج هذه المؤسسات لا جدوى منها إطلاقا في ظلّ الخلاف حول ثلاثية كيانية وسيادية وميثاقية، تبدأ من فلسفة الدور اللبناني، ولا تنتهي بسلاح الحزب ودوره”.

ونفت الدائرة “ما أوردته الزميلة ميسم رزق في مقالتها بعنوان حزب الله والقوات: للعلاقة حدود”، وأكدت أن “حدود أي علاقة بالنسبة إلى القوات هي نهائية لبنان الـ10452 ومرجعية الدولة وحدها بقرار الحرب وبسط سيادتها على كامل التراب اللبناني”.