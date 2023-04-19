الدخول الى المتحف الوطني مجاناً في هذه المواعيد

أصدر وزير الثقافة محمد وسام المرتضى قراراً قضى بموجبه إعفاء المواطنين من رسم الدخول الى المتحف الوطني اللبناني من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية من بعد الظهر، اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع، وذلك عطفاً على القرار الذي سبق وأصدره لمناسبة اليوم العالمي للتراث الذي قضى بموجبه أيضاً فتح أبواب المعالم: بعلبك وعنجر وصور وجبيل أمام الزوار اللبنانيين مجاناً، بدءا من اليوم ولمدة أسبوع تنتهي الثلاثاء المقبل.

وكان المرتضى قد دعا الى زيارة وادي قنوبين ومعرض رشيد كرامي الدولي، متمنياً على من يتعذّر عليه من المواطنين القيام بجولة ميدانية بسبب كلفة التنقل والازمة الاقتصادية اعتماد الزيارة الافتراضية للمواقع التراثية.