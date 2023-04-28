"الدستوري" أمام تحدّ.. طعن نيابيّ جديد بقانون التمديد للمجالس البلديّة

تقدم نواب من كتلتي الكتائب وتجدد وتغييريين ومستقلين اليوم الجمعة، بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.

وقال رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض من أمام المجلس الدستوري: “قررنا مع نواب الكتائب وتجدد وتغييريين ومستقلين، تقديم طعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، دفاعًا عن حقوق اللبنانيين وللحفاظ عما تبقى من الدولة”.

وتابع معوض: “نسقنا مع الفرقاء في المعارضة، واعتبرنا أنه ولأسباب تقنية قانونية، فإن تقديم أكثر من طعن أفضل من طعن واحد”.

وأردف: “بعد نقاش طويل تقدمنا بهذا الطعن لأننا مصرون على أن تبقى معركتنا تحت سقف الدستور، والمجلس الدستوري أمام تحد اليوم، لأن هذا ما يحفظ ثقة اللبنانيين بالمؤسسات”.

بدوره، أكد النائب الياس حنكش أنّنا “كنواب كتائب ومعارضة نقوم بواجباتنا تجاه الناس، ومن غير المسموح أن نقبل بتأجيل كل الاستحقاقات الدستورية فإما نحن جدّيون أو لا”.

إلى ذلك، أشار النائب وضاح صادق إلى أنه “يتم منع اللبناني من اختيار أعضاء بلديته، والبلديات يمكن أن تكون الملجأ لحل الأزمات على المستويات المعيشية والاجتماعية”.