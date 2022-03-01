الدعم المالي الفرنسي السعودي.. في هذه المجالات

صدر بيان عن وزارة الخارجية الفرنسية، قامت بتوزيعه السفارة الفرنسية اليوم، جاء فيه: “اتفق وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في باريس، في 28 شباط، على أن تقدم فرنسا والسعودية دعماً مالياً طارئاً لسلسلة من المشاريع الإنسانية الهادفة إلى دعم الشعب اللبناني، انطلاقا من قرار بهذا المعنى اتخذ من قبل رئيس الجمهورية الفرنسية وولي العهد السعودي في 4 كانون الأول الماضي.

وهذه المشاريع الأولى التي ستخصص بشكل خاص لدعم مستشفى في طرابلس، إضافة إلى العديد من المراكز الصحية الأولية في كل أنحاء لبنان، لتوفير الدعم الطارئ للشعب اللبناني من خلال دعم خدمات Covid-19 وتوزيع المساعدات الطارئة للبنانيين الأكثر ضعفا، والمتمثلة بالدعم المالي والغذائي، لا سيما حليب الأطفال ودعم العديد من المؤسسات التعليمية

تمثل هذه المشاريع الإنسانية المشتركة خطوة أولى نحو تعبئة مشتركة أكبر من جانب فرنسا والمملكة العربية السعودية في خضم الأزمة الخطيرة التي يعرفها لبنان. وبهذه الروحية، سيتم إنشاء آلية دعم مشتركة للمنظمات غير الحكومية الموجودة في الميدان لتلبية حاجات السكان اللبنانيين”