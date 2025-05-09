الدفاع المدني على أهبة الاستعداد للانتخابات البلدية والاختيارية

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، البيان الآتي:

تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وبتعليمات مباشرة من المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، تواصل المديرية العامة للدفاع المدني اتخاذ أقصى التدابير العملانية لمواكبة الاستحقاق الانتخابي، حيث أعلنت رفع مستوى الجهوزية إلى الحد الأقصى، استعداداً لمواكبة المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية التي ستُجرى بتاريخ ١١ أيار ٢٠٢٥ في محافظتي لبنان الشمالي وعكار، وذلك على غرار الخطة التي نُفِّذت بنجاح خلال المرحلة الأولى في محافظة جبل لبنان.

وتدخل خطة الاستنفار حيّز التنفيذ إعتباراً من الساعة الثامنة من صباح يوم غد السبت ١٠ أيار، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الإثنين ١٢ أيار، حيث توضع جميع العناصر وآليات الإطفاء والإسعاف في حال تأهّب تام لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ وحفاظاً على السلامة العامة.

كما يشمل التمركز الميداني للعناصر والآليات، إعتباراً من الساعة الخامسة من فجر الأحد ١١ أيار، التقاطعات الأساسية ومحيط مراكز الاقتراع ضمن مختلف الأقضية في المحافظتين، وذلك وفق خطة انتشار دقيقة وُضعت مسبقًا، بما يضمن سرعة التدخّل عند الحاجة.

وقد أُعيد تفعيل غرفة المتابعة الميدانية المشتركة بإشراف العميد فرح لتنسيق الجهود بين المناطق وجميع الأجهزة والادارات المختصة بالانتخابات وضمان الجهوزية الكاملة على مدار الساعة.

وإذ تجدد المديرية العامة للدفاع المدني تأكيد التزامها المطلق بمواكبة هذا الاستحقاق الوطني بما يضمن سلامة المواطنين، تدعو إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي طارئ عبر الاتصال على الرقم ١٢٥ أو من خلال تطبيق واتساب على الرقم 70192693.