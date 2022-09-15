الخميس 19 صفر 1444 ﻫ - 15 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدفاع المدني يحثّ على اتخاذ التدابير الاحترازية منعًا لتكرار الحرائق

منذ 37 دقيقة
طوّافة تابعة للدفاع المدني اللبناني

طوّافة تابعة للدفاع المدني اللبناني

A A A
طباعة المقال

دعت المديرية العامة للدفاع المدني السلطات المحلية والمواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحترازية منعاً لتكرار مثل هذه الحرائق، خوفاً من امتدادها الى المساحات الخضراء المجاورة، وحفاظاً على ثروة لبنان الحرجية وعلى ممتلكات المواطنين وسلامتهم

وصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان التالي :

“بعد أن تكررت حرائق النفايات خلال الأيام الأخيرة في عدد من المناطق ضمن محافظة لبنان الشمالي والتي امتدت الى مساحات حرجية مجاورة وكادت أن تؤدي إلى وقوع كارثة بيئية، اندلع عند الساعة ١٠،٣٠ من صباح الأربعاء حريق من جديد في مكب للنفايات في طرابلس، فسارعت على الفور عناصر الدفاع المدني معززة بالآليات من مراكز متعددة لإخماد النيران.

وقد تمكنت العناصر من السيطرة على النيران في تمام الساعة ٤،٣٠ من فجر اليوم ،ولا زالت الآليات تعمل على ردم رقعة الحريق للحؤول دون تجدده”.

وكان قد شارك في تنفيذ عمليات الإطفاء، الى جانب عناصر الدفاع المدني، فوج اطفاء طرابلس وطوافات القوات الجوية في الجيش اللبناني.

في هذا السياق، تتمنى المديرية العامة للدفاع المدني من السلطات المحلية ومن المواطنين اتخاذ التدابير الاحترازية منعاً لتكرار مثل هذه الحرائق، خوفاً من امتدادها الى المساحات الخضراء المجاورة، حفاظاً على ثروة لبنان الحرجية وعلى ممتلكات المواطنين وسلامتهم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    فادي كرم
    كرم: القوات ستشارك في جلسة النقاش لكنّها غير موافقة على الموازنة
    الرئيس ميشال عون
    عون يقرّر منح فرقة "ميّاس" وسام الاستحقاق اللبناني المذهب
    النائب ابراهيم كنعان
    كنعان يفنّد الموازنة: تفتقد للرؤية الاقتصادية والاجتماعية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير التربية عباس الحلبي
    تعميم هام من الحلبي إلى المدارس الخاصة... ماذا جاء فيه؟
    شقيقة سالي حافظ
    بالفيديو: ماذا كشفت شقيقة المودعة سالي حافظ؟
    جبران باسيل
    باسيل... "لي بيرفع راسو بالتيار بدي قصّو"