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الدفاع المدني يحذر من مخاطر استخدام المفرقعات خلال الاحتفالات

منذ 15 ساعة
مهمات الدفاع المدني جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان

مهمات الدفاع المدني جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان

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صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، البيان الآتي:

تحذّر المديرية العامة للدفاع المدني، في كلّ المناسبات العامة والاحتفالات، لا سيّما في الأعياد ومناسبات النجاح المدرسي وحفلات التخرّج، من مخاطر استعمال المفرقعات والأسهم النارية، خصوصاً في محيط الغابات، والأعشاب اليابسة، ومكبّات النفايات، وكذلك بالقرب من الأملاك العامة (كأعمدة الكهرباء، والأسلاك، والمحوّلات)، والأبنية السكنية، والممتلكات الخاصة، لما تسبّبه من أخطار محتمة قد تؤدي إلى إصابات بشرية، واندلاع حرائق واسعة تُلحِق خسائر فادحة بالثروة الحرجية وتُسبّب أضراراً جسيمة في الممتلكات.

بناءً عليه، تدعو المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى الامتناع الكلي عن استخدام أي نوع من المفرقعات خلال الاحتفالات، والتقيّد التام بإرشادات السلامة العامة الصادرة عنها، والالتزام بالقوانين المرعية الإجراء لجهة الحصول على التراخيص اللازمة لاستعمال المفرقعات

كما تُشدّد على ضرورة التبليغ الفوري عند مشاهدة أي حريق – مهما كان حجمه – عبر: الاتصال على رقم الطوارئ 125 أو التواصل عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 70192693 مع إرسال الموقع الجغرافي (Location) بدقّة، لتمكين الفرق من التدخّل السريع والسيطرة على النيران بأسرع وقت ممكن، والحدّ من الأضرار.

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