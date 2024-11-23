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الدفاع المدني يعلن المهمات المنفذة منذ مساء امس وحتى صباح اليوم

منذ 5 دقائق
مهمات الدفاع المدني جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان

مهمات الدفاع المدني جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، المهمات المنفذة منذ  مساء أمس الجمعة وحتى الساعة من صباح اليوم، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وجاء فيها:

محافظة بيروت

– على اثر غارة إسرائيلية استهدفت أحد المباني في محلة البسطة قرابة الساعة الرابعة من فجر اليوم، تواصل فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في الموقع المستهدف. وقد بلغت حصيلة العمليات المنفذة لغاية الساعة :

– انتشال جثامين ١١ شهيداً وسحب ٢٣ جريحاً من تحت الأنقاض.

– إخماد حريق مبنى سكني مؤلف من ٧طبقات.

– إخماد حريق شقتين سكنيتين.

ضاحية بيروت الجنوبية

– إخماد حريق شقتين سكنيتين في منطقة الشياح مقابل مركز الأمن العام.

– إخماد حريق مولادات كهربائية وخزانات محروقات في الشياح.

– إخماد حريق شقق سكنية ومنشرة في الشياح شارع المصبغة.

– إعادة فتح الطريق بعد أن قطع في منطقة بئر العبد.

محافظة الجنوب

– سحب جريحين من تحت الأنقاض جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة المجادل.

– إخماد حريق بستان زيتون جراء غارة إسرائيلية في منطقة تقع بين انصارية واللوبيا.

محافظة بعلبك الهرمل

– انتشال جثامين ٥ شهداء من تحت الأنقاض.

– خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.

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