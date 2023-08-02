الأربعاء 15 محرم 1445 ﻫ - 2 أغسطس 2023 |
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الدفاع المدني ينعى أحد عناصره

منذ 38 دقيقة
الدفاع المدني

الدفاع المدني

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نعت المديرية العامة للدفاع المدني المتطوع المثَّبت محمد جهاد بيدي من عديد مركز حارة حريك العضوي الذي استشهد في الخدمة بتاريخ ٠١-٠٨-٢٠٢٣ إثناء تأديته لواجبه في إخماد حريق داخل مستودع.

وفي ما يلي نبذة عن حياته:

المتطوع المثّبت محمد جهاد بيدي من مواليد ١٦-٠٦-١٩٩٠ / الباشورة.

-تطوع في المديرية العامة للدفاع المدني اعتباراً من تاريخ ٠٢-٠١-٢٠٠٥.

-حائز على تنويهات عدة من مدير عام الدفاع المدني.

-تابع العديد من الدورات التدريبية في الداخل.

-شارك في تنفيذ العديد من المهمات.

-شارك في عمليات البحث والإنقاذ في مرفأ بيروت.

-كان مثال العنصر الشجاع في خدمة الوطن والمواطن.

الوضع العائلي: متأهل وله ولد واحد.

يصلّى على جثمانه الطاهر عند الساعة ١٦:٠٠ من تاريخ ٠٢-٠٨-٢٠٢٣ في حسينية بلدته حاروف-النبطية حيث يوارى الثرى في جبانة البلدة.

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