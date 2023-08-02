الدفاع المدني ينعى أحد عناصره

نعت المديرية العامة للدفاع المدني المتطوع المثَّبت محمد جهاد بيدي من عديد مركز حارة حريك العضوي الذي استشهد في الخدمة بتاريخ ٠١-٠٨-٢٠٢٣ إثناء تأديته لواجبه في إخماد حريق داخل مستودع.
وفي ما يلي نبذة عن حياته:
المتطوع المثّبت محمد جهاد بيدي من مواليد ١٦-٠٦-١٩٩٠ / الباشورة.
-تطوع في المديرية العامة للدفاع المدني اعتباراً من تاريخ ٠٢-٠١-٢٠٠٥.
-حائز على تنويهات عدة من مدير عام الدفاع المدني.
-تابع العديد من الدورات التدريبية في الداخل.
-شارك في تنفيذ العديد من المهمات.
-شارك في عمليات البحث والإنقاذ في مرفأ بيروت.
-كان مثال العنصر الشجاع في خدمة الوطن والمواطن.
الوضع العائلي: متأهل وله ولد واحد.
يصلّى على جثمانه الطاهر عند الساعة ١٦:٠٠ من تاريخ ٠٢-٠٨-٢٠٢٣ في حسينية بلدته حاروف-النبطية حيث يوارى الثرى في جبانة البلدة.