الدفاع المدني: 144 مهمة خلال 72 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في 05/09/2022 البيان الآتي: “تمكّن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ72 ساعة الماضية، بمؤازرة طوافة تابعة للقوات الجوية وبمساندة وحدات من الجيش المنتشرة عملانياً من إخماد الحرائق التي اندلعت في محيط محمية أرز تنورين.

كما تمكّن العناصر من تنفيذ مهمّات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

إخماد حرائق (عدد 106):

أحراج (عدد 2): عكار العتيقة – بقرزلا.

أعشاب (عدد 65):

(م.جبل لبنان) (عدد 19): عين زحلتا – مستيتا – سرحمول -خلدة – جبيل – عوكر – فالوغا – ادما –

حراجل – يانوح – بسكنتا – شحتول – بيت الشعار – مغرا – حصروت –

وأشجار في: الدامور – اهمج.

وإطارات في عمشيت.

(م.الشمال) (عدد 19): دده – إجبع – الضنية – السفيرة (2) – الميناء (2) – بقاعصفرين – المنية (2)

– مرياطة – برغون – زغرتا – جورة ابو عمر – مجدليا (2)- القبة (2).

وأشجار في: بدبهون.

واشجار في : القريات.

وكرتون في الكنيسة.

(م.لبنان الجنوبي) (عدد 7): محرونة – العباسية – مغدوشة – صيدا – (معركة وطيردبا) – بنعفول.

وأشجار في: جويا.

(م.النبطية) (عدد 1): الطيبة (مرجعيون).

(م.البقاع ) (عدد 7): ابلح – قب الياس – مكسة – قوسايا – دير الغزال – شتورا – بر الياس.

(م.بعلبك الهرمل) (عدد 3): الطيبة – دورس – قصرنبا.

منازل (عدد 15): مركبا – قريطم – عجلتون – الكحالة – حارة صور القديمة – المعمورة – صيدا – زبدين – الأشرفية – جباع – المدينة الرياضية – سير الضنية – الحازمية – أنطلياس – زكريت.

سيارات (عدد 4): بعلبك – الجعيتاوي – الزلقا – فان في جل الديب.

مؤسسات (عدد 4): داخل ورشة لطلاء السيارات في البوار – داخل معمل لتصنيع المحارم الورقية في الباروك – داخل محل في الفنار – داخل أستوديو في حدشيت.

كهرباء (عدد 8): لوحة فواصم كهربائية في عمشيت – عمود واسلاك في غباله – مولّدان في بعذران – مولّد في كل من: حراجل، عين الرمانة، شبروح، مشمش – عمود في صحراء الشويفات.

نفايات (عدد 5): الدورة – حارة الخاصة.

وأعشاب في : الكسليك – عمشيت.

وأعشاب وكرتون في مشمش.

مختلف (عدد 2): داخل مستودع يحتوي على غرفة مشغلات اجهزة تدفئة وخزان مازوت وحطب في المشرف – ألواح طاقة شمسية في المنصورية.

– نقل وإسعاف (عدد 26):

حوادث (عدد 16): غباله – رحبه – حراجل – الروشة (2) – جونية – حاقل – تحويطة الغدير – بربور – الأوزاعي – الكولا – القليعات – راس النبع – ذوق مكايل – يحشوش – عجلتون.

حوادث سير (عدد 9): حالات ونقل جريح الى المستشفى – اوتوستراد عمشيت ونقل جريحة إلى المستشفى – مستيتا ونقل جريح الى المستشفى – كورنيش المزرعة ونقل جريح من التابعية السورية الى المستشفى – اوتوستراد جونية ونقل جريح الى المستشفى – ادما وإسعاف مصابة في مكان الحادث – برج

البراجنة ونقل جريحة الى المستشفى – عين الريحانة ونقل جريح الى المستشفى – الشويفات

وإنقاذ 3 مواطنين من داخل السيارة.

نقل جثث (عدد 1): نقل جثة مواطن من منزله في السبتية إلى مستشفى بعبدا الحكومي.

-إغاثة وإنقاذ (عدد 6): إنقاذ مواطن اثر سقوطه في وادي نهر يحشوش – انقاذ مواطنتين من داخل بئر للمياه في صربا – فتح باب منزل في المريجة وآخر في غدير – فتح باب مصعد في الحمرا وآخر في الحدت.

– حماية مدنية (عدد 6): تأمين السلامة العامة خلال: مباراة في الكرة الطائرة في العقيبة(2) – المرحلة الاستعراضية لرالي لبنان ٤٤ في الكسليك – رالي لبنان ٤٤ على طرقات نهر ابراهيم وصولاً الى مشان ومن حبوب وصولاً الى بنتاعل.

تأمين السلامة العامة في: محيط دير عمار – مار ماما.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ72 ساعة الماضية 144 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.