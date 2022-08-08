الدفاع المدني: 160 مهمة في خلال 72 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانياً وبمشاركة طوافة تابعة للقوات الجوية من إخماد النيران التي اندلعت في أحراج كل من روم (جزين) وحامات (البترون).

كما تمكّن العناصر، في خلال الـــــ72 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمّات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

.إخماد حرائق (عدد120) :

أحراج (عدد2)

(م.لبنان الشـــــــــــمالي) (عدد1): بسبينا

(م.البقاع) (عدد1) : جديتا.

.أعشاب (عدد71):

(م.جبل لبنان)(عدد29): جون – ضهر البيدر – حالات – الشويفات – نهر الموت – الدكوانة – سن الفيل – الرويس – عنايا – جبيل – الكحلونية – الكفور(*2) – فقرا – حمانا – السعديات – الناعمة(*2) – (ميفوق ورام) – الشويفات – أغميد – الرابية – جبيل – ريفون – جعيتا – دير قوبل.

واشجار : مشقيتي – شحيم.

وخيم زراعية في كفرمسحون.

(م.بيروت)(عدد2): راس النبع – الروشة.

(م.لبنان الشـــــــــــمالي) (عدد15): حامات – شكا – كفرعبيدا – راس مسقا – دير عمار(*2) – أبي سمراء/طرابلس – مجدليا.

واشجار في : زغرتا – كفريا (*2) – بترومين – بتوراتيج – ضهور الهوا – اجدعبرين.

(م.عكـــــــــــــار)(عدد5) : عرقا – القرقف – ببنين.

واشجار في : الحويش – كوشا.

(م.لبنان الجنوبي)(عدد7) : تلة مار الياس/صيدا – الصرفند – سيروب – عين الدلب – جزين (*2) – صيدا.

(م.النبطية) (عدد4) : ميس الجبل – فرون – رميش – تبنين.

(م.البقاع )(عدد9) : ابلح – اوتوستراد زحلة – رياق – زحلة – الناصرية – عين الغصين.

واشجار في : جديتا – النبي ايلا – الفرزل.

.منازل (عدد 6) : حصروت – الروشة – وادي الزينة – زحلة – شارع أستراليا/بيروت – تربل.

.سيارات(عدد7) : سد البوشرية – عمشيت – بدنايل – صيدا – داخل ڤان في الريحانية/ببنين – داخل حافلة في الحد

– داخل شاحنة رافعة في ادما.

.مؤسسات(عدد5) : داخل مبنى kidzmondo في محلة البيال /بيروت – داخل مستودع في بئر حسن – داخل محط

للمحروقات في تل عباس الشرقي – داخل الكنيسة الإنجيلية في الحدت – فرن في الجاموس.

.كهرباء (عدد9) : مولد في سهيله – داخل غرفة كهرباء في كفرعبيدا – لوحة فواصم كهربائية في بشامون – لوحة فواصل

كهربائية على عمود توزيع للطاقة في عاليه – مولّد وخزان مازوت على سطح مبنى سكني في صور محول للكهرباء في مجدالبعنا – محول على طريق المطار – مولد في مجدليون – غرفة كهرباء وأشجار في الكفاءات.

.نفايات (عدد14) : الدورة – داخل قناة للامداد بالتيار الكهربائي في وسط بيروت – صيدا

واعشاب : البوشرية (المنطقة الصناعية) – الدكوانة – دير القمر – زوق مصبح (*2)- الشويفات حراجل – زغرتا – الشبانية

وأعشاب وحقل من القصب في زغرتا

وأعشاب واشجار في مرياطة.

.مختلف (عدد4) : حقل من القصب في شكا – قارورة غاز في كل من : برج البراجنة، الحدث، صيدا.

– نقل وإسعاف (عدد30) :

.حوادث (عدد21): وطى المصيطبة – قريطم – برج حمود (*3) – برج البراجنة(*3) – بصاليم – الكولا – عين المريسة

وادي شحرور – ميروبا – الأشرفية – الفرزل – قب الياس – ذوق مكايل – الملا – راس النبع – الكفاءات – جبيل.

. حوادث سير (عدد 8) : صور ونقل مصاب إلى المستشفى – المروانية وإنقاذ جريحين احدهما بحال حرجة بإستعمال معدات

الانقاذ الهيدروليكية من داخل سيارتهما – كورنيش المزرعة ونقل مصاب الى المستشفى – نهر ابراهيم

ونقل جريح إلى المستشفى – انزلاق دراجة على جسر حارة حريك وإسعاف مصاب في مكان الحادث –راس النبع ونقل جريح من التابعية السودانية الى المستشفى – برج الشمالي/ صور ونقل مصاب الى المستشفى – عين المريسة ونقل جريحتين احداهما من التابعية السورية الى المستشفى.

.نقل جثث (عدد1) : نقل جثة رجل من البوار الى مستشفى البوار الحكومي.

– إغاثة وإنقاذ (عدد5) : انقاذ ٨ اشخاص كانوا على متن زورق مقابل شاطئ المعاملتين وقد رسى زورقهم على الصخور بسبب ارتفاع الموج – فتح باب منزل في كل من : إهدن، حارة صخر – إنقاذ شاب من الغرق مقابل شاطئ الدامور – إنقاذ سبعة أشخاص محتجزين داخل مصعد مبنى تجاري في صيدا.

– سلامة عامة (عدد5) : تأمين السلامة العامة خلال : احتفالات عيد السيدة في دير القمر(*2) – اطلاق مفرقعات نارية في عنجر-مهراجانات دوما – عجلتون.