الدفاع المدني: 17 مهمة خلال 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد9) :

* أعشاب (عدد3):

– جبل لبنان (عدد1 ) : كفردبيان .

– لبنان الشمالي (عدد1) : عاصون /الضنية .

– لبنان الجنوبي (عدد1) : عدلون .

* منازل (عدد3): زغرتا – طرابلس – ميفدون .

* سيارات(عدد3): البترون – كفردجال – انطلياس .

– نقل وإسعاف (عدد8) :

* حوادث (عدد7): حارة صخر – عمشيت – قريطم – البطركية / بيروت – بعبدا – صربا – جبيل.

* حوادث سير (عدد1) : الدكوانة ونقل جريح الى المستشفى.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 24 ساعة الماضية 17 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.