الدفاع المدني: 172 مهمة خلال 72 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني خلال ال72 ساعة الماضية بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا من إخماد أعشاب وأشجار في مجدل عنجر وبمساندة طوافات تابعة للقوات الجوية من إخماد حريق شبَّ في كل من أحراج : (الغباطية – بحنين) – مرج بسري – (الباردة – خراج القبيات).(عدد4)

كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد130) :

* أحراج (عدد2) :

(م.جبل لبنان) (عدد1): سقي رشميا.

(م. لبنان الشمالي) (عدد1) : عبرين.

* أعشاب (عدد95):

(م.جبل لبنان) (عدد36): حصرايل – الرابية – رشميا – الحدت(2) – الفنار – المتن السريع – شلوماص – الدورة – كيفون – قهمز – بطشاي(2) – الشويفات – الدكوانة – بئر حسن – ذوق مكايل – ديك المحدي – أدونيس – لحفد – بشامون – الشبانية – كفرنبرخ

– البوشرية – الفياضية.

وأشجار : عين داره – الجية – المعنية – شحيم – حارة حريك – الحدت – باتر – شيخان – ميفوق القطارة – شلوماص.

وأخشاب في الحدت.

(م. لبنان الشمالي) (عدد13) : الزاهرية – بصرما – (اسيا – مراح الحج) – راشا – كفريا – بخعون – سير الضنية – السفيرة – الهري – شبطين.

وأشجار في : وادي الريحان/زغرتا – بصرما – محمرش.

(م.عكار) (عدد11) : عكار العتيقة – رحبة – بقرزلا – العبدة.

وأشجار : فنيدق(2) – شان – وادي خالد – الحويش – أكروم – ببنين.

(م. لبنان الجنوبي)(عدد11) : الصرفند – (جزين – باتر) – السكسكية – ابو اسود – صيدا – المية ومية – تلة مار الياس صيدا – الناقورة – (عنقون – مغدوشة) – معروب.

وأشجار في (الحميري – طيرفلسيه).

(م.النبطية) (عدد11) : قبريخا – النبطية – ميفدون – الخيام – كفرجوز – يحمر.

وأشجار : بنت جبيل(2) – حبوش – الغندورية – كفرصير.

(م.البقاع) (عدد11) : الفرزل – ضهور زحلة – المنصورة – مجدل عنجر – رعيت – جديتا – بر الياس – قب الياس.

وأشجار : جب جنين – جديتا – جرود زحلة.

(م.بعلبك الهرمل) (عدد2) : مرجحين – اللبوة.

* منازل (عدد3) : عين سعادة – الشرقية – شقتان في برج البراجنة.

* سيارات (عدد7) : عجلتون – المعمورة – شقرا – معركة – صيدون – بعورته – بيك أب في بلاط.

* مؤسسات(عدد4) : داخون مطعم في حارة حريك – داخل مصنع للكرتون في زوطر الشرقية – داخل ورشة لتنجيد فرش السيارات في المنيه – داخل مستودع في وطى المصيطبة.

* كهرباء(عدد6): مولّد : النقاش ، كاليري سمعان ، مار الياس – عمود في بجدرفل وأخر في نهر ابراهيم – لوحة فواصم في سن الفيل.

* نفايات (عدد2) : الهبارية – بر الياس.

* مختلف (عدد7) : حصيد قمح : حوش الرافقة ، الفرزل ، المنصورة – خزانات بلاستيكية وأخشاب في بعلبك – مبنى سكني وسيارة ومتجر في برج البراجنة – داخل مخيم للنازحين السوريين في القاسمية – شجرة وأسلاك كهربائية في العقيبة.

– نقل وإسعاف (عدد31) :

* حوادث (عدد25): صربا – مزبود – الغينة – الغبيري – عجلتون – الحمرا(3) – بسابا – الكولا(2) – الأشرفية – النويري – كفرحباب – ضهر البيدر – عشقوت – راس النبع – عرمون – حراجل – قصقص – كورنيش المزرعة – برج البراجنة(2) – بلونة – الجناح.

* حوادث سير(عدد4) : جعيتا وإسعاف مصاب في مكان الحادث – زوق مصبح ونقل جريحة الى المستشفى – مجدل عنجر ونقل مصاب الى المستشفى – نفق الصياد ونقل جريح الى المستشفى.

* مهمات بواسطة دراجة الإسعاف Moto Ambulance (عدد1) : أوتوستراد ميرنا الشالوحي ونقل جريح الى المستشفى.

* نقل جثث(عدد1) : من أبلح الى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ (عدد1) : إنقاذ هرتين إحتجزتا داخل شبك حديدي في عجلتون.

– سلامة عامة (عدد7) : في مركز تلقيح في العرقوب – بمناسبة عيد القديس سمعان في غوسطا(2) – على مدرج ميروبا – تعقيم داخل منزل في دير القمر – عرمون – كفرشيما.

– خدمات عامة (عدد3) : زحلة – الحمرا – انطلياس.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 72 ساعة الماضية 172 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.