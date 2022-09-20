الدفاع المدني: 182 مهمة خلال 96 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكّن عناصر الدفاع المدني بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانياً معززين بالاليات من مراكز متعددة وبمشاركة طوافتين تابعتين للقوات الجوية من السيطرة على الحريق الذي اندلع في حرج بين حصروت وغريفة (الشوف).

كما تمكّن العناصر خلال ال 96 ساعة الماضية من تنفيذ مهمّات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

إ. اخماد حرائق (عدد145) :

أ.أحراج (عدد2) :

(م.جبل لبنان) (عدد ٢) : اهمج – عين زحلتا.

..أعشاب (عدد102 )

(م.بيروت) (عدد :3 قصقص (*2) – طريق الجديدة.

(م.جبل لبنان) (عدد48) : المعمورة – جورة البلوط – عمشيت – عين تراز- الشويفات – بسرين – الفنار -بسابا – شحيم – دوحة عرمون – بتاتر – جونية – مزرعة يشوع – عاريا – نهر ابراهيم – الحدت (*2)- العذرا – مجد المعوش – زوق مصبح – حصرايل – نهر الموت – عشقوت – بيت الشعار – بنويتي – البوار – حصرايل – فالوغا – الفواره – الدوره – الكفاءات – بولونيا – داريا – الضبية – ضهر ياغي – راس المتن

واشجار: ادما – شحيم – عين زحلتا – فغال – نبع الصفا – بريح – حمانا(*٢) – شارون – البربارة- دفون

(م.الشـمال) (عدد19): حارة الخاصة – دير نبوح – المدفون – بخعون – ضهر العين – سير الضنية –زغرتا – العقبة – السفيرة – مجدليا (*2) – الهري-البداوي(*٢) -الهري – طرابلس.

واشجار: بشمزين – عقبة بكفتين – ضهور المنية

(م.عكار) (عدد10): عيات – سيسوق – ببنين – عكار العتيقة – كوشا – برقايل – العبده

واشجار في : بيت ملات – حلبا

وإطارات في كروم عرب

(م.لبنان الجنوبي) (عدد12) : عنقون – حارة صيدا (*2)– صور – مغدوشة – الهلالية – المصيلح – جويا – الغازية – حارة صيدا- العديسة

واشجار في : ارزون

(م.النبطية) (عدد1) :

وأشجار في : شبعا .

(م.البقاع ) (عدد9) : بر الياس – قب الياس(* ٢)– الفرزل – جديتا – مجدل عنجر – نقطة المصنع الحدودي- مكسة – حوش الرافقة .

..منازل(عدد11) : مراح السراج – تل حميرا/عكار – برج حمود – تبنين – المنصورية – صربا ومعالجة مواطن – باتر – النبطية – رياق – الكفاءات – طريق الأرز /بشري .

..سيارات (عدد5) : داخل سيارة في جبيل ونقل مصاب الى المستشفى – نهر ابراهيم – كفرشيما – المرادية – خلده

..مؤسسات (عدد4) : داخل مطعم في العقيبة – داخل محل في كفرشيما – داخل متجر لبيع الثياب والاحذية في علي النهري – محلات في رياق

..كهرباء (عدد5) : مولد وخزان مازوت وفان لنقل البضائع في عين بعال – مولد في شارع الحمرا – مولد وخزان مازوت وغالونات تنر داخل مبنى سكني في البربير – مولد في جل الديب – محول في انطلياس –

..نفايات (عدد12) : عمشيت – مفترق كوشا – الدورة- اوتوستراد جل الديب-مكب في طرابلس

وأعشاب في : الدورة – صربا – العقبة/زغرتا – أغميد – عمشيت – الزلق

وأشجار في : حديقة صور.

..اختلف (عدد3) : داخل انابيب جرّ البترول في ببنين/العبدة – خزان مازوت في الحوش/صور – على سطح مبنى في عين الرمانة.

– نقل وإسعاف (عدد22) :

.حوادث (عدد16): الدورة – جبيل(*2) – جعيتا – العاقورة – جديتا – ادما(*2) -صور – المنصف-الحمرا-رياق – العقيبة – ريفون – يسوع الملك – الملا.حوادث سير (عدد6) : المعشوق/صور ونقل مصاب إلى المستشفى – طريق الجديدة ونقل مصاب إلى المستشفى –

طريق عام رعشين/بقعاتة عشقوت ونقل جريحين إلى المستشفى – البربير ونقل مصاب إلى المستشفى – جل البحر ونقل جريح إلى المستشفى – الاوتوستراد العربي في تعنايل وسحب قتيل بواسطة معدات الإنقاذ الهيدروليكية ونقل الجثة إلى المستشفى –

-إغاثة وإنقاذ (عدد4) : فتح باب منزل في كل من : عين الرمانة، جعيتا، المنصورية – إنقاذ عائلة مؤلفة من ستة أفراد كانوا قد ضلوا طريقهم في الأحراج بين مجدلبعنا وشانيه .

– حماية مدنية (عدد10) : تأمين السلامة العامة خلال : إقامة مراسم عاشوراء/٤٠ الحسين في القصر، الهرمل، القاع وعرسال امام مصرف في طريق الجديدة – على شاطىء الجيّة – بسابا – سباق تسلق الهضبة الثالث في المريجات – إحتفالات بمناسبة عيد الصليب في عنجر – صيدا – عرمون.

– خدمات عامة (عدد1) : بعبدات.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ96 ساعة الماضية 182 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.