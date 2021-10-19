الدفاع المدني: 234 مهمة خلال الـ120 ساعة الماضية

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال ال120 ساعة الماضية، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا وبمساندة طوافة تابعة للقوات الجوية من إخماد حريق شب في أحراج: مزرعة الشوف ، قرطبا(عدد2)، كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي
– إخماد حرائق (عدد185) :
أحراج (عدد2) :
(م.جبل لبنان) (عدد2): عرمون – وادي جنة.
o أعشاب (عدد143):
(م.بيروت) (عدد4) : الجناح(2) – الحمرا.
ونفايات في زقاق البلاط.
(م.جبل لبنان) (عدد59): جبيل – السعديات – خلدة(2) – أوتوستراد السيدهادي – الشويفات – وادي البنيه –
ميروبا – الدورة – دفون – المعوش – غزير – التحويطة – ذوق الخراب – الحازمية –
الوردانية – داريا – دير الحرف – الفنار – الربوة – الطيونة – الدامور – القعقور –
عجلتون – البوشرية – جدرا – ذوق مصبح.
وأشجار : البربارة(2) – حصروت – البيرة(2) – سد البوشرية – ساحل علما – (بتبيات
– راس الحرف) – شحيم – بشامون(2) – داريا – عين وزين – بشلي – بتاتر – بسابا –
بعقلين – حراجل(2) – شانيه – بطشاي – بلاط – عرمون – الدبية – عيناب.
ونفايات في داريا – نهر الموت(2) – مار روكز – درعون – عين الجديدة.
وإطارات في كفرحيم.
(م. لبنان الشمالي) (عدد18) : عرمان – اجدعبرين – بجدرفل – مزيارة – رشدبين – المنية(2) – مرياطة – دبر
نبوح – تنورين – ايزال.
وأشجار في : دوما(2) – راس كيفا.
ونفايات في كفيفان – الفوار/زغرتا – بيت عوكر – قرنعون.
(م.عكار) (عدد23) : المجدل – العوينات – القبيات – منجز – كروم عرب – العبدة – مجدلا – الشيخ محمد –
مشمش – الدبابية – بينو – العبودية – البيرة – شربيلا.
وأشجار في : تكريت – القرقف(2) – القنبر – برقايل – الشقدوف – العوينات – القصير – مشحا.
(م. لبنان الجنوبي)(عدد8) : محرونة – الحنية – البطشية/صور – صيدا – علما الشعب – عنقون – بكاسين.
وأشجار في يارين.
(م. النبطية) (عدد19) : رومين – مركبا – زبدين – الكفور – يحمر – كفرصير – الخيام(2) – تول – شوكين –
حبوش – برعشيت – ميس الجبل – جباع – تبنبن.
وأشجار : جباع – تبنين – النبطية.
ونفايات في الدوير.
(م.البقاع) (عدد10): قب الياس(3) – الكرك – ابلح – رياق.
وأشجار : وادي العرائش – عميق – قب الياس.
وخيم بلاستيكية في قب الياس.
(م.بعلبك الهرمل)(عدد2): وادي التركمان.
وحصيد في السفري.
o منازل (عدد11) : عين علق – مزيارة – بيت شاما – بكاسين – الحدت – جلالا – القبة – كفردونين – بيت مري
– صور – انطلياس ومعالجة مصاب.
o سيارات (عدد7) : بحمدون – المساكن – قرنة شهوان – فالوغا – اوتوستراد العربي – الخيام –
دراجة نارية في كسارة.
o مؤسسات (عدد5) : داخل منشرة للأخشاب على جسر نهر أبو علي – داخل محل : الفنار الزعيترية ، الكسليك ،
بر الياس – داخل مطعم في البترون.
o كهرباء (عدد11) : عمود في حارة حريك وأخر في بعلبك – لوحة فواصم : تحويطة الغدير ، طريق الجديدة ،
جل البحر- غرفة كهرباء : بيت مري ، ساقية الجنزير ، طريق الجديدة – محول في صور –
مولّد في جبيل وأخر في بتخنيه.
o نفايات(عدد1) : الطيونة.
o مختلف (عدد3) : مرآب مبنى سكني في عين التينة – قصب وخيمة زراعية في الفيدار – بؤرة لتجميع قطع
الخرضوات في ببنين.
– نقل وإسعاف (عدد42) :
o حوادث (عدد23): بسابا(2) – الروشة – بشارة الخوري – جعيتا – شحيم(2) – راس بيروت – طريق الجديدة(2) –
الرويس – مجدل عنجر – جبيل – الذوق(2) – برج حمود – الحمرا(3) – حالات – صفير – عائشة
بكار – عشقوت.
إسعاف 6 أشخاص وتقديم الإسعافات الأولية إثر غرق زورق كانوا على متنه مقابل مرفأ طرابلس.
o حوادث سير (عدد16): المساكن ونقل جريحة الى المستشفى – صور ونقل جريحة الى المستشفى – جل البحر ونقل
جريح الى المستشفى – برج الشمالي ونقل جريح الى المستشفى – طريق عام سرعين ونقل جريح
الى المستشفى – كورنيش المزرعة ونقل جريح الى المستشفى – الخيام وسحب 4 جرحى من داخل
السيارة وإخماد حريق داخلها – أوتوستراد مستيتا ونقل جريحة الى المستشفى – كورنيش المزرعة
ونقل جريح الى المستشفى – المريجة ونقل جريح الى المستشفى – ريفون ونقل جريح الى المستشفى
– صفير ونقل جريح الى المستشفى – طريق عام يحشوش وإسعاف مصاب في مكان الحادث –
جونية ونقل جريحة الى المستشفى – البوشرية وسحب قتيل من داخل شاحنته – بعبدات وسحب
مصاب من داخل سيارته.
o نقل جثث(عدد3) : من زحلة الى المستشفى – من الجميلية الى المستشفى – سحب 4 قتلى من الطيونة ونقل 9
مصابين الى المستشفى.
– إغاثة وإنقاذ(عدد4) : فتح باب منزل في مار تقلا الحازمية وأخر في عجلتون – إنقاذ طفل من داخل بئر في قرنايل – إنقاذ
مواطن من داخل مصعد في راس النبع.
– سلامة عامة (عدد3) : جراء سقوط أجزاء من شرفة فندق في صور – خلال نشاط رياضي مائي في جونية – خلال سباق
للسيارات في كفرسلوان.
مجموع المهمات المنفذة خلال ال 120 ساعة الماضية : 234 مهمة
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.