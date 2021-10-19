الأثنين 21 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 24 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدفاع المدني: 234 مهمة خلال الـ120 ساعة الماضية

19 - أكتوبر - 2021
الدفاع المدني

الدفاع المدني

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال ال120 ساعة الماضية، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا وبمساندة طوافة تابعة للقوات الجوية من إخماد حريق شب في أحراج: مزرعة الشوف ، قرطبا(عدد2)، كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي
– إخماد حرائق (عدد185) :

أحراج (عدد2) :
(م.جبل لبنان) (عدد2): عرمون – وادي جنة.

o أعشاب (عدد143):
(م.بيروت) (عدد4) : الجناح(2) – الحمرا.
ونفايات في زقاق البلاط.

(م.جبل لبنان) (عدد59): جبيل – السعديات – خلدة(2) – أوتوستراد السيدهادي – الشويفات – وادي البنيه –
ميروبا – الدورة – دفون – المعوش – غزير – التحويطة – ذوق الخراب – الحازمية –
الوردانية – داريا – دير الحرف – الفنار – الربوة – الطيونة – الدامور – القعقور –
عجلتون – البوشرية – جدرا – ذوق مصبح.
وأشجار : البربارة(2) – حصروت – البيرة(2) – سد البوشرية – ساحل علما – (بتبيات
– راس الحرف) – شحيم – بشامون(2) – داريا – عين وزين – بشلي – بتاتر – بسابا –
بعقلين – حراجل(2) – شانيه – بطشاي – بلاط – عرمون – الدبية – عيناب.
ونفايات في داريا – نهر الموت(2) – مار روكز – درعون – عين الجديدة.
وإطارات في كفرحيم.
(م. لبنان الشمالي) (عدد18) : عرمان – اجدعبرين – بجدرفل – مزيارة – رشدبين – المنية(2) – مرياطة – دبر
نبوح – تنورين – ايزال.
وأشجار في : دوما(2) – راس كيفا.
ونفايات في كفيفان – الفوار/زغرتا – بيت عوكر – قرنعون.

(م.عكار) (عدد23) : المجدل – العوينات – القبيات – منجز – كروم عرب – العبدة – مجدلا – الشيخ محمد –
مشمش – الدبابية – بينو – العبودية – البيرة – شربيلا.
وأشجار في : تكريت – القرقف(2) – القنبر – برقايل – الشقدوف – العوينات – القصير – مشحا.
(م. لبنان الجنوبي)(عدد8) : محرونة – الحنية – البطشية/صور – صيدا – علما الشعب – عنقون – بكاسين.
وأشجار في يارين.
(م. النبطية) (عدد19) : رومين – مركبا – زبدين – الكفور – يحمر – كفرصير – الخيام(2) – تول – شوكين –
حبوش – برعشيت – ميس الجبل – جباع – تبنبن.
وأشجار : جباع – تبنين – النبطية.
ونفايات في الدوير.
(م.البقاع) (عدد10): قب الياس(3) – الكرك – ابلح – رياق.
وأشجار : وادي العرائش – عميق – قب الياس.
وخيم بلاستيكية في قب الياس.
(م.بعلبك الهرمل)(عدد2): وادي التركمان.
وحصيد في السفري.

o منازل (عدد11) : عين علق – مزيارة – بيت شاما – بكاسين – الحدت – جلالا – القبة – كفردونين – بيت مري
– صور – انطلياس ومعالجة مصاب.
o سيارات (عدد7) : بحمدون – المساكن – قرنة شهوان – فالوغا – اوتوستراد العربي – الخيام –
دراجة نارية في كسارة.
o مؤسسات (عدد5) : داخل منشرة للأخشاب على جسر نهر أبو علي – داخل محل : الفنار الزعيترية ، الكسليك ،
بر الياس – داخل مطعم في البترون.
o كهرباء (عدد11) : عمود في حارة حريك وأخر في بعلبك – لوحة فواصم : تحويطة الغدير ، طريق الجديدة ،
جل البحر- غرفة كهرباء : بيت مري ، ساقية الجنزير ، طريق الجديدة – محول في صور –
مولّد في جبيل وأخر في بتخنيه.
o نفايات(عدد1) : الطيونة.
o مختلف (عدد3) : مرآب مبنى سكني في عين التينة – قصب وخيمة زراعية في الفيدار – بؤرة لتجميع قطع
الخرضوات في ببنين.

– نقل وإسعاف (عدد42) :
o حوادث (عدد23): بسابا(2) – الروشة – بشارة الخوري – جعيتا – شحيم(2) – راس بيروت – طريق الجديدة(2) –
الرويس – مجدل عنجر – جبيل – الذوق(2) – برج حمود – الحمرا(3) – حالات – صفير – عائشة
بكار – عشقوت.
إسعاف 6 أشخاص وتقديم الإسعافات الأولية إثر غرق زورق كانوا على متنه مقابل مرفأ طرابلس.
o حوادث سير (عدد16): المساكن ونقل جريحة الى المستشفى – صور ونقل جريحة الى المستشفى – جل البحر ونقل
جريح الى المستشفى – برج الشمالي ونقل جريح الى المستشفى – طريق عام سرعين ونقل جريح
الى المستشفى – كورنيش المزرعة ونقل جريح الى المستشفى – الخيام وسحب 4 جرحى من داخل
السيارة وإخماد حريق داخلها – أوتوستراد مستيتا ونقل جريحة الى المستشفى – كورنيش المزرعة
ونقل جريح الى المستشفى – المريجة ونقل جريح الى المستشفى – ريفون ونقل جريح الى المستشفى
– صفير ونقل جريح الى المستشفى – طريق عام يحشوش وإسعاف مصاب في مكان الحادث –
جونية ونقل جريحة الى المستشفى – البوشرية وسحب قتيل من داخل شاحنته – بعبدات وسحب
مصاب من داخل سيارته.
o نقل جثث(عدد3) : من زحلة الى المستشفى – من الجميلية الى المستشفى – سحب 4 قتلى من الطيونة ونقل 9
مصابين الى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ(عدد4) : فتح باب منزل في مار تقلا الحازمية وأخر في عجلتون – إنقاذ طفل من داخل بئر في قرنايل – إنقاذ
مواطن من داخل مصعد في راس النبع.

– سلامة عامة (عدد3) : جراء سقوط أجزاء من شرفة فندق في صور – خلال نشاط رياضي مائي في جونية – خلال سباق
للسيارات في كفرسلوان.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 120 ساعة الماضية : 234 مهمة

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    ميشال عون
    عون مرحباً بالوزراء: انقطاع جلسات مجلس الوزراء أثّر سلباً على انتظام عمل السلطة الإجرائية
    فوج اطفاء بيروت
    بالصور: اخماد حريق في مبنى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت
    القصر الجمهوري في بعبدا
    56 بنداً على جدول أعمال مجلس الوزراء في بعبدا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    لقاح كورونا
    ما حقيقة ملاحقة مدير فايزر وإلغاء جميع أشكال التلقيح لكورونا؟ إليكم الإجابة الحاسمة
    بهاء الحريري
    بهاء الحريري ليس حكراً لطائفة معينة… يعمل على مساحة الـ10452
    ساندويش دجاج
    كم وصل سعر سندويش “الطاووق” مع انخفاض الدولار؟