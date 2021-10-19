الدفاع المدني: 234 مهمة خلال الـ120 ساعة الماضية

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال ال120 ساعة الماضية، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا وبمساندة طوافة تابعة للقوات الجوية من إخماد حريق شب في أحراج: مزرعة الشوف ، قرطبا(عدد2)، كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي

– إخماد حرائق (عدد185) :

أحراج (عدد2) :

(م.جبل لبنان) (عدد2): عرمون – وادي جنة.

o أعشاب (عدد143):

(م.بيروت) (عدد4) : الجناح(2) – الحمرا.

ونفايات في زقاق البلاط.

(م.جبل لبنان) (عدد59): جبيل – السعديات – خلدة(2) – أوتوستراد السيدهادي – الشويفات – وادي البنيه –

ميروبا – الدورة – دفون – المعوش – غزير – التحويطة – ذوق الخراب – الحازمية –

الوردانية – داريا – دير الحرف – الفنار – الربوة – الطيونة – الدامور – القعقور –

عجلتون – البوشرية – جدرا – ذوق مصبح.

وأشجار : البربارة(2) – حصروت – البيرة(2) – سد البوشرية – ساحل علما – (بتبيات

– راس الحرف) – شحيم – بشامون(2) – داريا – عين وزين – بشلي – بتاتر – بسابا –

بعقلين – حراجل(2) – شانيه – بطشاي – بلاط – عرمون – الدبية – عيناب.

ونفايات في داريا – نهر الموت(2) – مار روكز – درعون – عين الجديدة.

وإطارات في كفرحيم.

(م. لبنان الشمالي) (عدد18) : عرمان – اجدعبرين – بجدرفل – مزيارة – رشدبين – المنية(2) – مرياطة – دبر

نبوح – تنورين – ايزال.

وأشجار في : دوما(2) – راس كيفا.

ونفايات في كفيفان – الفوار/زغرتا – بيت عوكر – قرنعون.

(م.عكار) (عدد23) : المجدل – العوينات – القبيات – منجز – كروم عرب – العبدة – مجدلا – الشيخ محمد –

مشمش – الدبابية – بينو – العبودية – البيرة – شربيلا.

وأشجار في : تكريت – القرقف(2) – القنبر – برقايل – الشقدوف – العوينات – القصير – مشحا.

(م. لبنان الجنوبي)(عدد8) : محرونة – الحنية – البطشية/صور – صيدا – علما الشعب – عنقون – بكاسين.

وأشجار في يارين.

(م. النبطية) (عدد19) : رومين – مركبا – زبدين – الكفور – يحمر – كفرصير – الخيام(2) – تول – شوكين –

حبوش – برعشيت – ميس الجبل – جباع – تبنبن.

وأشجار : جباع – تبنين – النبطية.

ونفايات في الدوير.

(م.البقاع) (عدد10): قب الياس(3) – الكرك – ابلح – رياق.

وأشجار : وادي العرائش – عميق – قب الياس.

وخيم بلاستيكية في قب الياس.

(م.بعلبك الهرمل)(عدد2): وادي التركمان.

وحصيد في السفري.

o منازل (عدد11) : عين علق – مزيارة – بيت شاما – بكاسين – الحدت – جلالا – القبة – كفردونين – بيت مري

– صور – انطلياس ومعالجة مصاب.

o سيارات (عدد7) : بحمدون – المساكن – قرنة شهوان – فالوغا – اوتوستراد العربي – الخيام –

دراجة نارية في كسارة.

o مؤسسات (عدد5) : داخل منشرة للأخشاب على جسر نهر أبو علي – داخل محل : الفنار الزعيترية ، الكسليك ،

بر الياس – داخل مطعم في البترون.

o كهرباء (عدد11) : عمود في حارة حريك وأخر في بعلبك – لوحة فواصم : تحويطة الغدير ، طريق الجديدة ،

جل البحر- غرفة كهرباء : بيت مري ، ساقية الجنزير ، طريق الجديدة – محول في صور –

مولّد في جبيل وأخر في بتخنيه.

o نفايات(عدد1) : الطيونة.

o مختلف (عدد3) : مرآب مبنى سكني في عين التينة – قصب وخيمة زراعية في الفيدار – بؤرة لتجميع قطع

الخرضوات في ببنين.

– نقل وإسعاف (عدد42) :

o حوادث (عدد23): بسابا(2) – الروشة – بشارة الخوري – جعيتا – شحيم(2) – راس بيروت – طريق الجديدة(2) –

الرويس – مجدل عنجر – جبيل – الذوق(2) – برج حمود – الحمرا(3) – حالات – صفير – عائشة

بكار – عشقوت.

إسعاف 6 أشخاص وتقديم الإسعافات الأولية إثر غرق زورق كانوا على متنه مقابل مرفأ طرابلس.

o حوادث سير (عدد16): المساكن ونقل جريحة الى المستشفى – صور ونقل جريحة الى المستشفى – جل البحر ونقل

جريح الى المستشفى – برج الشمالي ونقل جريح الى المستشفى – طريق عام سرعين ونقل جريح

الى المستشفى – كورنيش المزرعة ونقل جريح الى المستشفى – الخيام وسحب 4 جرحى من داخل

السيارة وإخماد حريق داخلها – أوتوستراد مستيتا ونقل جريحة الى المستشفى – كورنيش المزرعة

ونقل جريح الى المستشفى – المريجة ونقل جريح الى المستشفى – ريفون ونقل جريح الى المستشفى

– صفير ونقل جريح الى المستشفى – طريق عام يحشوش وإسعاف مصاب في مكان الحادث –

جونية ونقل جريحة الى المستشفى – البوشرية وسحب قتيل من داخل شاحنته – بعبدات وسحب

مصاب من داخل سيارته.

o نقل جثث(عدد3) : من زحلة الى المستشفى – من الجميلية الى المستشفى – سحب 4 قتلى من الطيونة ونقل 9

مصابين الى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ(عدد4) : فتح باب منزل في مار تقلا الحازمية وأخر في عجلتون – إنقاذ طفل من داخل بئر في قرنايل – إنقاذ

مواطن من داخل مصعد في راس النبع.

– سلامة عامة (عدد3) : جراء سقوط أجزاء من شرفة فندق في صور – خلال نشاط رياضي مائي في جونية – خلال سباق

للسيارات في كفرسلوان.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 120 ساعة الماضية : 234 مهمة

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.