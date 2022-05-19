الدفاع المدني: 25 مهمة في 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات 18/5/2022 البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– أعشاب (عدد18):

(م.جبل لبنان) (عدد7): داريّا – برج البراجنة – خلدة – عرمون – غلبون – عين الحور – الجاموس .

(م.الشمال) (عدد1): مزيارة .

(م.عكار) (عدد2): القبيّات – شدرا .

(م.لبنان الجنوبي)(عدد2) : الغازيّة – العباسيّة .

(م.البقاع)(عدد2) : بر الياس – جديتا .

o منازل(عدد3) : حالات – المعشوق(صور) – الجناح.

o كهرباء (عدد1) : مولّد في جبل محسن .

– نقل وإسعاف (عدد7) :

o حوادث (عدد5): الكسليك – برج البراجنة – الكورة – فيطرون – نهر إبراهيم .

o حوادث سير (عدد1) : الكولا ونقل جريحين إلى مستشفى الجامعة الأميركية.

– إغاثة وإنقاذ (عدد1): انتشال جثة فتى سوري الجنسية من بركة زراعية في سعد نايل.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 24 ساعة الماضية 25 مهمة.

وتذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.