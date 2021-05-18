الدفاع المدني: 32 مهمة خلال 24 ساعة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان:

“تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد24):

* أعشاب (عدد20):

(م.جبل لبنان) (عدد9): بسابا – البيرة – المحمره/بجة – غزير – ديك المحدي.

وأشجار في : جاج – راس المتن – إهمج.

ونفايات في صربا.

(م. لبنان الشمالي) (عدد2): وأشجار في إجدعبيرن.

ونفايات في أميون.

(م. عكار) (عدد2): القبيات – الشيخ محمد.

(م. لبنان الجنوبي) (عدد1): صريفا.

(م. النبطية) (عدد4): بنت جبيل(2) – الطيبة – كفرصير.

(م. البقاع) (عدد2): الكرك – المصنع.

* منازل (عدد1) : قنابة بصاليم.

* سيارات (عدد1) : العديسة.

* مؤسسات (عدد1) : داخل محل في برج حمود.

* نفايات (عدد1) : جسر الدورة.

– نقل وإسعاف (عدد8) :

* حوادث (عدد5): الحدت – قريطم – الأشرفية – عين الرمانة – الرملة البيضا.

* نقل جثث (عدد3): إنتشال جثة طفل من داخل بركة في بحنين – إنتشال جثتين لطفلين من نهر الدامور.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ24 ساعة الماضية :32 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.