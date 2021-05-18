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الدفاع المدني: 32 مهمة خلال 24 ساعة

18 - مايو - 2021
الدفاع المدني

الدفاع المدني

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان:

“تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد24):

* أعشاب (عدد20):
(م.جبل لبنان) (عدد9): بسابا – البيرة – المحمره/بجة – غزير – ديك المحدي.
وأشجار في : جاج – راس المتن – إهمج.
ونفايات في صربا.
(م. لبنان الشمالي) (عدد2): وأشجار في إجدعبيرن.
ونفايات في أميون.
(م. عكار) (عدد2): القبيات – الشيخ محمد.
(م. لبنان الجنوبي) (عدد1): صريفا.
(م. النبطية) (عدد4): بنت جبيل(2) – الطيبة – كفرصير.
(م. البقاع) (عدد2): الكرك – المصنع.

* منازل (عدد1) : قنابة بصاليم.
* سيارات (عدد1) : العديسة.
* مؤسسات (عدد1) : داخل محل في برج حمود.
* نفايات (عدد1) : جسر الدورة.

– نقل وإسعاف (عدد8) :
* حوادث (عدد5): الحدت – قريطم – الأشرفية – عين الرمانة – الرملة البيضا.
* نقل جثث (عدد3): إنتشال جثة طفل من داخل بركة في بحنين – إنتشال جثتين لطفلين من نهر الدامور.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ24 ساعة الماضية :32 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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