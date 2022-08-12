الدفاع المدني: 32 مهمة خلال 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكنت عناصر الدفاع المدني، خلال الـ 24 ساعة الماضية من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، توزعت كالآتي:

– إخماد حرائق (عدد22) :

o احراج (عدد 1):

(م.جبل لبنان)(عدد1): بشامون .

o أعشاب (عدد13):

(م.جبل لبنان)(عدد7): الدورة – الفنار- نهر ابراهيم (*2)- الوردانية.

واشجار : الجاهلية(*2) .

(م.لبنان الشمالي) (عدد4): طرابلس(*?) – شكا – بخعون.

(م.النبطية)(عدد1) : كفرجوز .

o منازل (عدد 2) : بحرصاف – الفاعور/البقاع .

o سيارات (عدد1) : دراجة نارية من نوع توك توك في برالياس.

o مؤسسات(عدد1) : دكان في الحيصة .

o كهرباء (عدد2) : مولد في شحيم – لوحة فواصم كهربائية في معوض .

o نفايات (عدد 1) : واعشاب : الصفرا .

o مختلف (عدد 1) : خيم في دير زنون .

– نقل وإسعاف (عدد8) :

o حوادث (عدد6): برج حمود – جبيل – المريجة – الحمرا – الكسليك – الباشورة .

o حوادث سير (عدد2) : الكولا ونقل جريح الى المستشفى – طريق عام شبريحا/ صور ونقل جريح الى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ (عدد1): انقاذ ? مواطنين كانوا على متن زورق تتصاعد منه النيران مقابل شاطئ الجية ونقلهم الى بر الأمان.

– سلامة عامة (عدد1) : تأمين السلامة العامة أمام مصرف في الحمرا حيث احتجز عدد من المواطنين في الداخل وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة ميدانياً الى ثلاثة مواطنين كانوا من بين المحتجزين داخل المصرف .

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضية 32 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.