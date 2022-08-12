الدفاع المدني: 32 مهمة خلال 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
“تمكنت عناصر الدفاع المدني، خلال الـ 24 ساعة الماضية من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، توزعت كالآتي:
– إخماد حرائق (عدد22) :
o احراج (عدد 1):
(م.جبل لبنان)(عدد1): بشامون .
o أعشاب (عدد13):
(م.جبل لبنان)(عدد7): الدورة – الفنار- نهر ابراهيم (*2)- الوردانية.
واشجار : الجاهلية(*2) .
(م.لبنان الشمالي) (عدد4): طرابلس(*?) – شكا – بخعون.
(م.النبطية)(عدد1) : كفرجوز .
o منازل (عدد 2) : بحرصاف – الفاعور/البقاع .
o سيارات (عدد1) : دراجة نارية من نوع توك توك في برالياس.
o مؤسسات(عدد1) : دكان في الحيصة .
o كهرباء (عدد2) : مولد في شحيم – لوحة فواصم كهربائية في معوض .
o نفايات (عدد 1) : واعشاب : الصفرا .
o مختلف (عدد 1) : خيم في دير زنون .
– نقل وإسعاف (عدد8) :
o حوادث (عدد6): برج حمود – جبيل – المريجة – الحمرا – الكسليك – الباشورة .
o حوادث سير (عدد2) : الكولا ونقل جريح الى المستشفى – طريق عام شبريحا/ صور ونقل جريح الى المستشفى.
– إغاثة وإنقاذ (عدد1): انقاذ ? مواطنين كانوا على متن زورق تتصاعد منه النيران مقابل شاطئ الجية ونقلهم الى بر الأمان.
– سلامة عامة (عدد1) : تأمين السلامة العامة أمام مصرف في الحمرا حيث احتجز عدد من المواطنين في الداخل وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة ميدانياً الى ثلاثة مواطنين كانوا من بين المحتجزين داخل المصرف .
مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضية 32 مهمة.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.