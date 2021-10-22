الدفاع المدني: 36 مهمة خلال 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد31) :

* أعشاب (عدد26):

(م.بيروت) (عدد1) : الروشة.

(م.جبل لبنان) (عدد11): جبيل – غبالة – سبنيه – الفنار.

وأشجار في : خلده – شانيه -(خراج شحيم وداريا)- مكرا/جبيل – شحيم – العزونية- غريفة.

(م. لبنان الشمالي) (عدد6) : بشري – بخعون.

واشجار في : عربة قزحيا/زغرتا – كوبا – مجدليا- بترومين.

(م.عكار) (عدد4) : وادي مشحا – فنيدق.

وأشجار في : كروم عرب (2).

(م.لبنان الجنوبي)(عدد3) : صور – صيدا – مجدليون.

(م.البقاع)(عدد1) : قب الياس.

* منازل (عدد1) : بر الياس.

* كهرباء (عدد1) : لوحة فواصم كهربائية في بيصور.

* نفايات (عدد2) : مكب للنفايات وأعشاب واشجار حرجية في رأس الناقورة – وأعشاب في دوقا/اده.

* مختلف(عدد1) : اخشاب على مدخل مستودع في الجناح.

– نقل وإسعاف (عدد5) :

* حوادث (عدد3): مرفأ بيروت – عائشة بكار – بسكنتا.

* حوادث سير (عدد2) : صور ونقل جريح إلى المستشفى – طريق عام جل البحر ونقل جريحين إلى المستشفى.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 24 ساعة الماضية : 36 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.