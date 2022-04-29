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الدفاع المدني: 37 مهمة خلال 24 ساعة

29 - أبريل - 2022
الدفاع المدني

الدفاع المدني

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في 29/04/2022 البيان الآتي:

تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمّات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد21) :
o اعـشاب(عدد10) : عيناب – بلونة – بتخنيه – مجدل عنجر – بشري.
وأشجار : راشيا الفخار – بمهريه – الفنار.
ونفايات في حربية/مزيارة.
وإطارات في عجلتون.
o منازل (عدد5): الطيونة – انفه – عين الرمانة – المنصورية – ذوق مصبح.
o سيارات (عدد1): جسر صفير.
o مؤسسات(عدد1) : داخل مصبغة في بسابا.
o كهرباء (عدد2) : غرفة كهرباء على اوتوستراد السيد هادي – مولّد في برج الملوك.
o نفايات (عدد2) : الجديدة – انطلياس.

– نقل وإسعاف (عدد16) :
o حوادث (عدد11): الدوار – الصفرا – البوار – بليبل – الحمرا – جونية – يحشوش – البسطا التحتا – زقاق البلاط
– الحدت – عشقوت.
o حوادث سير(عدد5) : المدينة الرياضية ونقل جريح الى المستشفى – الجناح ونقل 3 جرحى الى المستشفى –
الباشورة ونقل جريح الى المستشفى – الغبيري ونقل جريح الى المستشفى – جل البحر ونقل
جريح الى المستشفى.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضية 37 مهمة.

وذكرت المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

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