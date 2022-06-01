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الدفاع المدني: 41 مهمة خلال 24 ساعة

1 - يونيو - 2022
الدفاع المدني

الدفاع المدني

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني ، خلال ال24 الساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق (عدد25) :
– أعشاب (عدد16):
(م.جبل لبنان) (عدد5) : الجديدة – دير القمر – عرمون – بتاتر(2).

(م.الشمال) (عدد4) : دده – فيع – المنية – زكرون.
(م.البقاع) (عدد1) : الراسية / زحلة .
(م.عكار) (عدد3) : كروم عرب (2)- القليعات.
(م.لبنان الجنوبي)(عدد2) : بين بلدتي شحور و طيرفلسيه – جويا .
(م.النبطية) (عدد1) : كفرمان.

* منازل (عدد2) : ابي سمراء – الرويس.
* سيارات (عدد1) : عمشيت .
* كهرباء (عدد1) : مولد كهرباء في بعبدا .
* نفايات (عدد2) : الرميلة / زغرتا – جونية.
* مختلف (عدد3) : محطة لتوزيع المحروقات في عاليه – مستودع ومتجر لبيع اامواد الغذائية في الجميجمة/بنت جبيل – مبنى سكني في برج الملوك / النبطية .

– نقل وإسعاف (عدد15) :
* حوادث (عدد14): العيرون – الحدث – ريفون – كفيفان – قرطبون – بعبدا – جبيل (2) – عشقوت – الدورة – المصنع – برج ابي حيدر – الكولا – طريق الجديدة .
* حوادث سير (عدد1) : جل البحر ونقل ثلاثة جرحى الى المستشفى.

– حماية مدنية (عدد1): تامين السلامة العامة على درب الصلاة الى حريصا في ختام الشهر المريمي .

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 24 ساعة الماضية 41 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

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