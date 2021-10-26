الدفاع المدني: 52 مهمة خلال 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال ال 24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق (عدد30) :
* أحراج (عدد2):
(م.جبل لبنان) (عدد2): كور الهوا /جبيل – الربوة.
* أعشاب (عدد22):
(م.جبل لبنان) (عدد7): عرمون(*2) – وادي ادونيس- مزبود – بعبدات.
وأشجار في : عين عنوب – دير القمر.
(م. لبنان الشمالي) (عدد4) : القلمون- كفرعبيدا- بشعله.
واشجار في : اسيا.
(م.عكار) (عدد1) : عكار العتيقة.
(م.لبنان الجنوبي)(عدد5) : مفترق العباسية – الحمادية – طريق عام العباسية – (طيردبا ووادي جيلو) – عنقون.
(م. النبطية) (عدد4) : مركبا- تبنين (*2).
وأشجار في : رميش.
(م.البقاع)(عدد2) : التل الاخضر- حوش الامراء.
(م.بعلبك الهرمل)(عدد3) : شمسطار- المنصورة.
وأشجار حرجية في بيت شاما.
* منازل (عدد1) : تويتي/زحلة.
* مؤسسات (عدد2) : داخل صالة لبيع المفروشات في البداوي- داخل مستودع مطعم في حارة حريك.
* كهرباء (عدد1) : عمود واسلاك في ادونيس.
* نفايات (عدد1) : واشجار حرجية في الصالحية/كسروان.
* مختلف(عدد1) : داخل مخيم للنازحين في مركبتا.
– نقل وإسعاف (عدد18) :
* حوادث (عدد16): برج حمود – الفرزل – قب الياس – الغبيري – حارة حريك – شحيم – ذوق مكايل – عائشة بكار – رياق – الكولا – البسطة الفوقا – صور (*2) – برج البراجنة – راس النبع – طريق الجديدة.
* حوادث سير (عدد2) : طريق المطار ونقل جريحة وقتيلة الى المستشفى – طريق عام برج الشمالي ونقل جريح إلى المستشفى.
– إغاثة وإنقاذ (عدد2) : فتح باب منزل في مزرعة يشوع – إنقاذ طفل من داخل مصعد في سد البوشرية.
– خدمات عامة (عدد2) : شاليمار/بعبدات – عاليه.
مجموع المهمات المنفذة خلال ال 24 ساعة الماضية : 52 مهمة.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.