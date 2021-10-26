الدفاع المدني: 52 مهمة خلال 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال ال 24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد30) :

* أحراج (عدد2):

(م.جبل لبنان) (عدد2): كور الهوا /جبيل – الربوة.

* أعشاب (عدد22):

(م.جبل لبنان) (عدد7): عرمون(*2) – وادي ادونيس- مزبود – بعبدات.

وأشجار في : عين عنوب – دير القمر.

(م. لبنان الشمالي) (عدد4) : القلمون- كفرعبيدا- بشعله.

واشجار في : اسيا.

(م.عكار) (عدد1) : عكار العتيقة.

(م.لبنان الجنوبي)(عدد5) : مفترق العباسية – الحمادية – طريق عام العباسية – (طيردبا ووادي جيلو) – عنقون.

(م. النبطية) (عدد4) : مركبا- تبنين (*2).

وأشجار في : رميش.

(م.البقاع)(عدد2) : التل الاخضر- حوش الامراء.

(م.بعلبك الهرمل)(عدد3) : شمسطار- المنصورة.

وأشجار حرجية في بيت شاما.

* منازل (عدد1) : تويتي/زحلة.

* مؤسسات (عدد2) : داخل صالة لبيع المفروشات في البداوي- داخل مستودع مطعم في حارة حريك.

* كهرباء (عدد1) : عمود واسلاك في ادونيس.

* نفايات (عدد1) : واشجار حرجية في الصالحية/كسروان.

* مختلف(عدد1) : داخل مخيم للنازحين في مركبتا.

– نقل وإسعاف (عدد18) :

* حوادث (عدد16): برج حمود – الفرزل – قب الياس – الغبيري – حارة حريك – شحيم – ذوق مكايل – عائشة بكار – رياق – الكولا – البسطة الفوقا – صور (*2) – برج البراجنة – راس النبع – طريق الجديدة.

* حوادث سير (عدد2) : طريق المطار ونقل جريحة وقتيلة الى المستشفى – طريق عام برج الشمالي ونقل جريح إلى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ (عدد2) : فتح باب منزل في مزرعة يشوع – إنقاذ طفل من داخل مصعد في سد البوشرية.

– خدمات عامة (عدد2) : شاليمار/بعبدات – عاليه.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 24 ساعة الماضية : 52 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.