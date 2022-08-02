الدفاع المدني: 54 مهمة خلال 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال ال 24 ساعة الماضية من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد36) :

* أعشاب (عدد27):

(م.جبل لبنان)(عدد9): عمشيت – حراجل – العقيبة – السعديات – الناعمة – بزبدين – الفنار – بشامون – ضبية.

(م.لبنان الشمالي) (عدد11): جبل محسن – حنوش/حامات – الشلفة/بخعون – الضم والفرز/طرابلس – قلحات – سير الضنية – البحصاص – البلمند – البترون – وادي قنوبين – نهر ابو علي.

(م.لبنان الجنوبي)(عدد4) : سيروب – صيدا – الهلالية – الشرحبيل.

(م.البقاع )(عدد3) : مكسة (*2) – تل ذنوب.

* سيارات(عدد1) : فان في صوفر.

* مؤسسات(عدد1) : داخل معمل في سرعين.

* كهرباء (عدد2) : لوحة فواصم داخل مبنى في آدما – مولد في موقف للسيارات في البسطة.

* نفايات (عدد4) : زوق مصبح (*2).

وأعشاب : ادما – جل الديب.

* مختلف (عدد1) : براد لتوضيب الخضار في الناصرية.

– نقل وإسعاف (عدد17) :

* حوادث (عدد12): قب الياس – جعيتا – برج حمود – نيو الروضة – الطيونة – برج البراجنة – طريق الجديدة – الباشورة – عجلتون – الحمرا – الليلكي – حارة حريك.

* حوادث سير (عدد4) : طريق المصنع ونقل جريح الى المستشفى – انقلاب صهريج بنزين في مكسة وتأمين سلامة المارة – صور ونقل جريحتين إلى المستشفى – انزلاق دراجة نارية في حارة حريك وإسعاف مواطن في موقع الحادث.

* نقل جثث (عدد1) : نقل جثة من أنطلياس إلى المستشفى.

– سلامة عامة (عدد1) : تأمين السلامة العامة خلال احتفالات عيد السيدة في دير القمر.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 24 ساعة الماضية 54 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.