الدفاع المدني: 73 مهمة خلال الـ48 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي: “أخمد عناصر الدفاع المدني، بمؤازرة وحدات من الجيش اللبناني المنتشرة عملانيا، وبمساندة طوافات تابعة للقوات الجوية حريقا شب في أحراج بطرماز – الضنية(عدد1) كما أخمد العناصر بمؤازرة وحدات من الجيش حريقا شب في أحراج (الدبية، بعاصير والبرجين).

إلى ذلك تمكن العناصر، خلال الـ48 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد 44) :

o احراج (عدد 3):

(م.جبل لبنان) (عدد1) : زكريت.

o أعشاب (عدد 24):

(م.جبل لبنان) (عدد8) : المنصورية – نهر ابراهيم (*2) – عمشيت- بعبدات – الفنار – زكريت .

واشجار حرجية في كترمايا.

(م.الشمال) (عدد2) : طرابلس- شكا .

(م.عكار) (عدد3) : القبيات – الضنية – القليعات .

(م.لبنان الجنوبي) (عدد5) : الحوش – صور- جويا – جرمق .

وأشجار واسلاك كهربائية في الحمادية .

(م.النبطية) (عدد2) : النبطية الفوقا – القصيبة .

(م.البقاع ) (عدد4) : الفرزل- قصرنبا – كسارة/زحلة –

واشجار في جديتا

o منازل(عدد3) : برج البراجنة – طريق الجديدة- سن الفيل .

o سيارات (عدد2) : طريق عام شدرا – اجبع.

o مؤسسات (عدد 2) : داخل مستودع ادوية ومعدات زراعية في كفرمشكي – داخل معمل لفرز النفايات في جب جنين.

o كهرباء (عدد2) : داخل غرفة كهرباء في برج حمود وأخرى في اجدبرا / البترون

o نفايات (عدد6) : برج حمود.

وأعشاب في : علما/زغرتا – المنكوبين/طرابلس- كفرسلوان – بشامون – عين زحلتا

o مختلف (عدد2) : حصيد واكوام من التبن داخل حقل في عنجر – داخل مقصورة شاحنة في ادما .

– نقل وإسعاف (عدد 28) :

o حوادث (عدد23): برج حمود – مستيتا/جبيل (*2) – كفرذبيان – الزعرورية – ريفون – ببنين – بيت الشعار – الدكوانة – صور(*3) – دده – طريق الجديدة – كورنيش المزرعة – حارة الصخر – زغرتا – جبيل – بربور – رعشين – تلة الخياط – ذوق مكايل – ريفون .

o حوادث سير (عدد5) : مدخل صور الشمالي ونقل جريحين إلى المستشفى – طريق عام جل البحر ونقل أربعة جرحى بينهم طفلين من التابعية السورية إلى المستشفى – اوتوستراد مستيتا ونقل مصاب الى المستشفى- مجدل عنجر ونقل جريحين الى المستشفى – مدخل صور الشمالي ونقل جريح الى المستشفى .

-إغاثة وإنقاذ (عدد1) : إنقاذ مواطن ضلّ طريقه خلال ممارسته هواية المشي في وادي القليعات .

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 48 ساعة الماضية 73 مهمة

وتذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.