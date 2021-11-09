الدفاع المدني: 76 مهمة خلال 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا من اخماد حريق شب في احراج عانوت (الشوف) وحصروت (الشوف).

كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل الآتي:

– إخماد حرائق (عدد 63):

* أعشاب (عدد 55):

(م.بيروت)(عدد 1): وطى المصيطبة.

(م.جبل لبنان) (عدد 22): سبلين – مجدلونا -برمانا- سن الفيل- قهمز- الباروك- بحمدون المحطة- حمانا-المروج- ميروبا- دوحة الحص – بكفيا – الجميلية – سبلين – المختارة.

وأشجار في عينبال – المرادية – لحفد – غلبون- مجدليا – أغميد – معاصر بيت الدين.

(م. لبنان الشمالي) (عدد 6): دده- إهدن – بخعون .

وأشجار في دده- البداوي- بحيرة تولا .

(م.عكار)(عدد 3): واشجار في الفنيدق- وادي خالد(*2) .

(م.البقاع)(عدد 3): لالا – بر الياس – تعنايل.

(م.لبنان الجنوبي) (عدد 10): شحور- المعمرية -عنقون – القريه – المروانيه – معركة.

وأشجار في علما الشعب (*2) – العباسية – الحنية.

(م.النبطية) (عدد 11): شبعا- اليهوديه – كوثرية السياد- الدرداره – ميفدون – فرون.

واشجار في كفرصير (*2)- كفرشوبا – راشيا الفخار- حاصبيا.

* منازل(عدد 1): بلونة.

* كهرباء (عدد 1): حرش تابت.

* نفايات (عدد 2): يحشوش .

واعشاب في الحوش .

* مختلف (عدد 2): ‎حريق داخل غرفة زراعية على طريق عام القليلة- حراق اجهزة تدفئة في مبنى سكني في الحازميه.

– نقل وإسعاف (عدد 13):

* حوادث (عدد 7): البترون – الغبيري -الاوزاعي- برج حمود – روميه – الحمرا – المريجة.

* حوادث سير (عدد 6): صور ونقل جريح الى المستشفى- الدكوانة ونقل جريحة الى المستشفى- برج الشمالي ونقل جريح الى المستشفى – الغبيري ونقل جريحة الى المستشفى- مجدل عنجر ونقل ثلاثة جرحى الى المستشفى _صور ونقل جريح الى المستشفى.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ24 ساعة الماضية 76 مهمة.