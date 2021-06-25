الدفاع المدني: 76 مهمة خلال 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي

“تمكن عناصر الدفاع المدني خلال ال 24 ساعة الأخيرة، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا، من إخماد حريق أعشاب شب في عمشيت.(عدد1)

كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد56) :

* أعشاب (عدد42):

(م.بيروت) (عدد1) : الروشة.

(م.جبل لبنان) (عدد14): بطلون – سوق الغرب – بدغان – رويسات الجديدة – الفنار – الحدت – الدامور – فرن الشباك – الجية – أنطلياس.

وأشجار: بعذران – الوردانية.

ونفايات : الليلكي – ضبية.

(م. لبنان الشمالي) (عدد5): البلمند – بحنين – ديرنبوح – زغرتا.

وإطارات في القبة.

(م. عكار) (عدد2): وادي خالد – حلبا.

(م. لبنان الجنوبي) (عدد9): الأولي – أبو الأسود – صريفا – مجيدل – الخرايب – زفتا – الزرارية.

وأشجار : (شقاديف – برتي).

ونفايات في البص.

(م. النبطية) (عدد4): ميس الجبل.

وأشجار : حولا – ميس الجبل – مرجعيون.

(م. البقاع) (عدد1): وحصيد في مجدل عنجر.

(م.بعلبك الهرمل) (عدد6) : سرعين – حدث بعلبك – دورس – النبي شيت – حربتا – الأنصار.

* منازل (عدد3) : حارة حريك – شمسطار – دردغيا.

* سيارات (عدد2) : بحويتا(الضنية) – قبعيت.

* كهرباء(عدد4) : مولّد في حدتون(البترون) وأخر في راسنحاش – عمود في صيدا وأخر في الخيام.

* نفايات (عدد1) : ضبية.

* إطارات (عدد1) : شكّا.

* مختلف (عدد2) : خيمة للنازحين السوريين في زحلة – حصيد في المرج.

– نقل وإسعاف (عدد18) :

* حوادث (عدد14): بربور – برج حمود(2) – حصرايل – حارة حريك – غبالة – طريق الجديدة – تحويطة البرج – صيدا – حي السلم – الحمرا – الرويس – جسر الباشا – برج البراجنة.

* حوادث سير (عدد3): عمشيت ونقل جريح الى المستشفى – المصنع ونقل جريحين الى المستشفى – المطيلب ونقل جريح الى المستشفى.

* مهمات بواسطة دراجة الإسعاف Moto ambulance (عدد1): الكولا ونقل جريح الى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ(عدد2): إنقاذ هرة من داخل منور في برقايل – إنقاذ مواطن من داخل مصعد في طريق الجديدة.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 24 ساعة الماضية 76 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.