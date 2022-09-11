الدكاش: للاتفاق على رئيس تحت سقف المواصفات التي حددتها بكركي

دعا عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش “كل المعارضين، وكل السياديين، وكل المستقلين الى الاتفاق على رئيس للجمهورية اللبنانية”. مشيراً الى أن “القوات اللبنانية التي كرّستها الانتخابات النيابية الاخيرة ممثلة للرأي العام المسيحي بفارق كبير عن غيرها، تمد يدها اليوم وتقول تعالوا نتفق على رئيس”.
وحذّر الدكاش، بعد الاحتفال بالقداس السنوي على نية شهداء القوات اللبنانية في حراجل بحضور عدد من رؤساء البلديات والمخاتير ومنسق كسروان في القوات اللبنانية د. شربل زغيب وحشد من المحازبين وابناء المنطقة، من “تهريبة يجري العمل عليها تأتي برئيس يغرقنا اكتر في جهنم ويسلم البلد بالكامل الى محور الممانعة”.
وأكد ان “التحدي اليوم هو في الحياة اليومية: في الفقر الذي يدق الابواب، بالكهرباء وبالمياه وبالانترنت، بأقساط المدارس والجامعات. بضرب قطاعاتنا الانتاجية من الزراعة للصناعة والخدمات. بانعدام فرص العمل وهجرة شبابنا”.
وقال، “هذا لا يحصل صدفة. هذا مخطط شارك فيه صغار النفوس. أرضوهم بحصص ومصالح ومكاسب زغيرة، فتُرك البلد يديره عقل جهنمي أوصلنا إلى ما نحن فيه”.
وأضاف، “تحالف الميليشيا والفساد أفقر البلد وهو يعمل على تغيير هويته، وهنا التحدي الأكبر”.
وتابع، “كل شيء يمكن أن يعَوّض الا الانسان والوطن. واليوم يجعلوننا نعيش في حلقة مفرغة: نهجر الانسان فندمر الوطن. او ندمر الوطن فنهجر الانسان”.
وحيا الدكاش “حراجل . فالوفاء للشهداء ليس جديدا عليها، ولا جديدة عليها البطولة والالتزام بالعهد”.
مؤكداً أن “الامانة والعهد لشهدائنا يفرضون علينا أن ندافع عن القضية التي لم يبخلوا بدمائهم في سبيلها.
قضيتنا كانت، وستبقى ، قضية حرية وعيش بكرامة في دولة القانون والعدالة.
لذلك لم ينتهِ نضالنا إلى اليوم.
فالسلطة الحاكمة تحاول أن تذل الناس مئة مرة في كل يوم.
السلطة التي جيّرت صلاحياتها للدويلة التي تغير طبيعة لبنان وهويته بالتدرج”.
اضاف الدكاش “تشاركون اليوم في حراجل وقبل اسبوع كنتم في معراب، لتقولوا أن شهداءنا لم يستشهدوا لنخسر لبنان ولا ليهجروننا منه.
شهداؤنا سقطوا ليحيا لبنان. وسيبقى لبنان حيّا فينا، تماما متل الرئيس الشهيد بشير الجميّل الحيّ فينا”.
وقال: “سنبقى هنا، متمسكين بكل حبة تراب انروت بدم شهدائنا. بكل شجرة ارتوت من عرق آبائنا وأجدادنا، متمسكين بمدارسنا، بكنيستنا وباسلوب حياتنا.
نحن ناس نحب الحياة والفرح وشهداؤنا ماتوا وهم يدافعون عن اسلوب حياتنا وتمسكنا بالحياة الحلوة الكريمة من دون ذل”.
ورفض الدكاش “الحديث عن الفراغ داعيا الى اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها”.
وقال: “نحن كقوات لبنانية نكرر دعوتنا لجميع المخلصين إلى الاتفاق على رئيس تحت سقف المواصفات اللي حددتها بكركي، التي لا همّ او مصلحة لديها الا لبنان ومجد لبنان” .