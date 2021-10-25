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الدكاش من بكركي: لا نقبل بأن يتحوّل من دافع عن كرامته وأمن بيئته “لقمة سائغة”

25 - أكتوبر - 2021
شوقي الدكاش

شوقي الدكاش

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قال النائب شوقي الدكاش بعد لقاءه البطريرك الماروني ما بشارة بطرس الراعي في بكركي إن “ما حصل من تبليغ سمير جعجع لصقاً بوجوب الاستماع إليه في مديرية المخابرات هو فصل جديد من فصول استهداف “القوات اللبنانية” وهو محاولة مكشوفة لحرف الأنظار عن الوصول الى الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت.

وكرر الدكاش موقف البطريرك الراعي وحذر من محاولة إجراء مقايضة بين تفجير مرفأ بيروت وأحداث الطيونة وعين الرمانة، مشيراً إلى أنه “لا نقبل بأن يتحوّل من دافع عن كرامته وأمن بيئته لقمة سائغة ومكسر عصا”.

وأكد أننا “راسخون هنا ومنحازون الى الحق والحقيقة وأكتفي بهذا القدر على أن يكون لنا كلام آخر في وقت لاحق و”القوات اللبنانية” تحت سقف القانون والدستور وتحت سقف بناء الدولة”.

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