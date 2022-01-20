الدكاش: نؤيد الحديث مع سوريا ولكن موقفنا واضح من النظام

أوضح النائب في تكتل “الجمهورية القوية” شوقي الدكاش أنّ “القوات اللبنانية تؤيد الحديث مع سوريا لحلّ مشكلة الضرائب على الترانزيت ولكن موقفنا واضح تجاه النظام السوري الذي فُرضت عليه عقوبات كما أنّ هناك ملفات عدة يجب النقاش فيها مع السوريين أبرزها ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية”.

الدكاش، وفي حديث إلى قناة “mtv”، رأى أنّ “فقدان الثقة مع الدول العربية هو اساس المشكلة، وتهريب الكبتاغون هو النقطة التي فاضت عن الفنجان”، مشيرًا إلى أنّ “السعودية تخوفت من ان تكون مستهدفة باطار الجريمة المنظمة بعد اكتشاف شحنة رمان الكبتاغون الأمر الذي دفعها لاتخاذ قرار وقف الصادرات الزراعية من لبنان والمزارعون هم مَن يدفعون الثمن”.

ولفت الى أنه يمثل “وجع المزارع في الجنوب والبقاع والشمال تماما كما وجع المزارع في جبل لبنان. وأضاف: “أقولها صراحة، لا يمكن النهوض بالزراعة بالاتكال فقط على السوق المحلي، فالتصدير امر حيوي للبنان