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الدكتورة خوري: ​المستشفيات​ بدأت تلحظ ضغوطا على أسرة العناية الفائقة

منذ 20 ثانية
تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا

تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا

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اعتبرت مستشارة رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ للشؤون الصحية، ​بترا خوري​، أنه بناء على ما ورد عن “​سلالة كورونا​ الجديدة التي ظهرت في ​بريطانيا​ وانتشرت في 8 دول أوروبية، فالتغييرات تنتشر أسرع من 50 الى 70 بالمئة أسرع من السلالة الأولى”.

وأعلنت خوري، في تصريح تلفزيوني، عن أن “السلطات اللبنانية متخوفة مما سيتبين بعد الأعياد من أعداد إصابات بالفيروس، ولاحظنا بارتفاع عدد الفحوص وهذا أمر جيد، لكن زيادة التخالط وعدم الالتزام بالإجراءات كما يجب، لا يبشر بالخير، خصوصا أن ​المستشفيات​ بدأت تلحظ ضغوطا على أسرة العناية الفائقة”.

وفي رد على سؤال حول إمكانية إغلاق ​المطار​ تفاديا لتفاقم الوضع، أوضحت خوري أنه “ناقشنا إجراء إغلاق المطار الأسبوع الماضي، ولم نوصي بذلك، بل طلبنا فحصا سلبيا للوافد قبل المجيئ الى لبنان، وطلبنا فحصا بالمطار، وطلبنا كذلك فحص بعد 72 ساعة، وهذا يساهم في السيطرة على الوضع”.

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