الأحد 25 ربيع الأول 1443 ﻫ - 31 أكتوبر 2021 |
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الدكتور أبيض: الحياة وقفة عزّ.. وهي أيضًا وقفة وفاء

منذ ساعة واحدة
الدكتور فراس أبيض

الوزير فراس أبيض

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غرّد وزير الصحة فراس أبيض عبر “تويتر”:

“صحيح الحياة وقفة عز، وهي أيضًا وقفة وفاء، واقولها كلبناني اقام وعمل في المملكة لسنين، مع كامل التقدير لكل ما قدمته وتقدمه دول الخليج للبنان، من دعم واعمار ومنح، وفرص عمل”.

تغريدة الدكتور أبيض جاءت رداً كما صنفها البعض على تغريدة لوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، الذي اعتبر أن “السيادة الوطنية واستقلالية القرار وكرامة لبنان، تسمو على كل اعتبار، فألف نعم ونعم، للندية في العلاقات الدولية، القائمة على الاحترام المتبادل، وألف لا ولا، لإذلال وطن وشعب، جبل على حرية الرأي والتعبير… ألف نعم ونعم، لشد الأحزمة وعدم الخضوع للابتزاز، فما الحياة إلا وقفة عز”.

ويمر لبنان بأزمة دبلوماسية هي الأسوأ في تاريخه، حيث قامت عدد من دول الخليج بقطع علاقاتها مع لبنان، على خلفية تصريحات وزير الإعلام “جورج قرداحي”، التي صُنفت على أنها إساءة للمملكة العربية السعودية وانحيازاً لمليشيا الحوثي في الحرب الدائرة في اليمن.

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