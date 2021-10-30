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الدكتور عازار: "رح نرجع لنغمة تسكير المدارس بغياب التلقيح"

30 - أكتوبر - 2021
عيد عازار

عيد عازار

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غرّد الاختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور عيد عازار عبر “تويتر” قائلاً:

“أمنا كل الدعم للمدارس، موعد ٤٨ ساعة بعد التسجيل، حملات تلقيح ومنصة تسجيل خاصة لكل مدرسة…

فقط ٢٠٠ من اصل ٧٥٠ الف تلقحوا ومعدل التسجيل الاسبوعي ٧ الاف.

مطلوب جدية من الاهل، المدارس ووزارة التربية!

جايي موسم الفيروسات رح نرجع لنغمة تسكير المدارس بغياب التلقيح و التشخيص المبكر عبر Ag”.

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