الدكتور عازار: "رح نرجع لنغمة تسكير المدارس بغياب التلقيح"

غرّد الاختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور عيد عازار عبر “تويتر” قائلاً:

“أمنا كل الدعم للمدارس، موعد ٤٨ ساعة بعد التسجيل، حملات تلقيح ومنصة تسجيل خاصة لكل مدرسة…

فقط ٢٠٠ من اصل ٧٥٠ الف تلقحوا ومعدل التسجيل الاسبوعي ٧ الاف.

مطلوب جدية من الاهل، المدارس ووزارة التربية!

جايي موسم الفيروسات رح نرجع لنغمة تسكير المدارس بغياب التلقيح و التشخيص المبكر عبر Ag”.

امنا كل الدعم للمدارس:موعد ٤٨ ساعة بعد التسجيل،حملات تلقيح ومنصة تسجيل خاصة لكل مدرسة…

فقط ٢٠٠ من اصل ٧٥٠ الف تلقحو ومعدل التسجيل الاسبوعي ٧ الاف.

مطلوب جدية من الاهل،المدارس ووزارة التربية!جايي موسم الفيروسات رح نرجع لنغمة تسكير المدارس بغياب التلقيح و التشخيص المبكر عبر Ag pic.twitter.com/2kJm074UCB — Eid Azar (@EidAzar) October 30, 2021