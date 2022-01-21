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الدولار الأسود إلى مزيد من الانخفاض

21 - يناير - 2022
الدولار

الدولار

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سجل دولار السوق السوداء اليوم الجمعة انخفاضاً إضافياً إذ تراوح ‏ما بين الـ23200 ليرة لبنانية للشراء و23100 ليرة لبنانية للبيع.‏

يذكر أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عاود الخميس ‏تأكيد الاستمرار في تنفيذ التّعميم 161 بمفاعيله الأساسيّة، ‏وببيع الدولار الأميركي الورقي مقابل الليرة اللبنانية الورقيّة ‏على منصّة‎ “Sayrafa” ‎للمصارف على سعر المنصّة ومن ‏دون سقف محدَّد، كما تمّ الاتّفاق عليه في اجتماع 11 كانون ‏الثّاني 2022، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير ‏المال يوسف خليل‎”.‎

وأكّد في بيان، للجميع أنّ “حجم التّداول اليومي على منصّة‎ ‎‎”Sayrafa” ‎لا يمثّل عمليّات تدخّل من قِبل مصرف لبنان في ‏السّوق النّقدي للدّولار، ولا حجم تدخله، لأنّ منصّة‎ ‎‎”Sayrafa” ‎لا تتضمّن فقط العمليّات الّتي يقوم بها مصرف ‏لبنان مع المصارف، وإنّما يسجّل عليها كلّ عمليّات بيع ‏وشراء الدولار الّتي تتمّ في السوق بين المسجّلين على هذه ‏المنصّة، عبر المصارف والصرّافين، حتّى وإن لم يتدخّل فيها ‏مصرف لبنان‎”.‎

هذا وشهدت الليرة اللبنانية تحسناً في قيمتها أمام الدولار الأميركي ما أدى لخفض سعر الخبز والمحروقات الجمعة‎.‎ وكان قد سمح البنك المركزي للمواطنين في وقت سابق بإمكانية استبدال الليرة بالدولار من المصارف وفق سعر صرف منصة ‏‏“صيرفة” التابعة للبنك‏‎.‎

يذكر أنه تفاقمت الأزمة المالية في لبنان منذ عامين، حيث وصفها البنك الدولي بأنها “واحدة من أسوأ حالات الركود في التاريخ ‏الحديث”.‎

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