السبت 19 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 22 يناير 2022 |
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الدولار الأسود “نزول”.. كم سجل صباح اليوم؟

منذ 45 دقيقة
الدولار و الليرة اللبنانية

الدولار و الليرة اللبنانية

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لا يزال دولار السوق السوداء يتأرجح “نزول” و”طلوع”، إذ انخفض صباح اليوم السبت مسجلاً 23150 ليرة لبنانية للشراء و23100 ليرة لبنانية للبيع.

وأمس، أفاد مصدر رسمي لبناني لـ”رويترز” أن “لبنان سيطبق سعر صرف يتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار للنفقات التشغيلية في مشروع موازنة عام 2022 التي يُتوقع أن تبلغ نسبة العجز فيها 20.8 بالمئة”.

هذا وشهدت الليرة اللبنانية تحسناً في قيمتها أمام الدولار الأميركي ما أدى لخفض سعر الخبز والمحروقات الجمعة‎.‎ وكان قد سمح البنك المركزي للمواطنين في وقت سابق بإمكانية استبدال الليرة بالدولار من المصارف وفق سعر صرف منصة ‏‏“صيرفة” التابعة للبنك‏‎.‎

يذكر أنه تفاقمت الأزمة المالية في لبنان منذ عامين، حيث وصفها البنك الدولي بأنها “واحدة من أسوأ حالات الركود في التاريخ ‏الحديث”.‎

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