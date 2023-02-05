"الدولار الأسود" يتأرجح.. ارتفاع ملحوظ بعد هبوط حادّ!

يتأرجح سعر صرف الدولار في السوق السوداء منذ صباح اليوم الأحد، ما بين ارتفاع وانخفاض حادّ.

فبعد أن وصل صباحًا إلى حدود الـ 64 ألف ليرة، سجّل بعدها انخفاضًا كبيرًا، حيث ترواح ما بين 58500 ليرة للمبيع و59000 ليرة للشراء.

ليعود ويسجل ارتفاعًا ملحوظًا، ويتراوح ما بين الـ62000 ليرة للشراء و62500 ليرة للمبيع.

يأتي ذلك فيما أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أديب طعمة في حديث عبر “صوت بيروت انترناشونال”، أنّ مصرف لبنان يؤمن “الاحتياطي” بشكل يومي وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع وتيرة الدولار مقابل الليرة بشكل جنوني، وبالتالي انهيار الليرة، مشيرًا إلى أنّ التدابير المعمول بها غير كافية، لا بل غير مجدية والمطلوب إعادة الثقة “للدولة” من جديد عبر تغيير الطبقة الحاكمة كليًا.

كما أضاف أ‏لّا حدود لسقف الدولار وموضوع المئة ألف ليرة صار أمر محتم في ظل هذه السياسات الاعتباطية، ‏فلا حلول ولا اقتصاد ولا احتياطي موجود يبرر ارتفاع قيمة الليرة مقابل الدولار، والمطلوب هو إنتاج “package” جديدة للسلطة من رئيس الجمهورية مرورًا بالمجلس النيابي وصولًا إلى مجلس الوزراء، وإلا نحن إلى مزيد من التخبط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.