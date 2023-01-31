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"الدولار الأسود" يتأرجح.. كم سجّل صباحًا؟

منذ 32 دقيقة
الدولار الأميركي والليرة اللبنانية

الدولار الأميركي والليرة اللبنانية

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يتراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء، ما بين 57800 ليرة لبنانية للشراء، و58200 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد.

هذا وكان قد بلغ مساء أمس الإثنين بين 57500 و58000 ليرة لبنانية.

في هذا الإطار، رأى الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح، في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية، أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء استنفد مداه في هذه الفترة قياساً لحجم التداول به، وبالتالي ستكون له استراحة لوقت معين ثم يتابع تحركه صعوداً، وسيبقى التداول به بين ٥٥ ألفاً إلى ٦٠ ألفاً، وليس أكثر، من دون معرفة المدة التي سيبقى فيها على هذا النحو، لكنه لن يوقف ارتفاعه بشكل نهائي قبل التعافي والوصول إلى خطة إنقاذ تغيّر هذا المشهد في لبنان.

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