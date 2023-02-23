"الدولار الأسود" يتأرجح.. كم سجّل صباح اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس، ما بين 80500 و80700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح مساء أمس ما بين 80200 و80600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

إلى ذلك، استبعد الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني في حديث لصوت بيروت انترناشونال أن يؤدي انتخاب رئيس الجمهورية والبدء بالتنقيب عن النفط إلى انخفاض سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أنّ هناك أسباب موضوعية وعلمية تؤدي إلى انهيار الليرة وارتفاع الدولار، وأهمها ازدياد كمية الليرة التي تضخ في السوق، حيث زاد المصرف المركزي كمية النقد من ٤٠ ترليون ليرة في منتصف العام ٢٠٢٢ إلى ٨٠ ترليون ليرة في أواخر العام ٢٠٢٢.

وإذ أوضح أن زيادة طباعة الليرة من قبل المركزي أدى وإلى ارتفاع سعر الصرف، رأى أن اتجاه سعر الصرف لا يتأثر بالعوامل النفسية والأوضاع السياسية كانتخاب رئيس الجمهورية أو موضوع النفط التي قد تؤدي إلى تحسن طفيف في سعر الصرف، مؤكدًا أن اتجاه سعر الصرف يتأثر بالمعطيات الاقتصادية، فكلما نضخ نقد كلما ينهار سعر صرف الليرة أكثر، والذي يمكننا أن نوقفه عن طريق إيقاف طباعة الليرة.